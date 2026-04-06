Elección de fiscal general: Comisión de postulación comienza fase de entrevistas

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 comenzó este lunes, 6 de abril, con la fase de entrevistas a los aspirantes. En ese sentido, los profesionales podrán exponer de manera individual sus planes de trabajo y puntos primordiales que abordarían durante su gestión.
Las audiencias, que se desarrollarán a lo largo de cuatro jornadas, otorgarán a cada candidato un espacio de 30 minutos divididos de la siguiente manera: cinco para exponer su plan de trabajo y 25 para responder a los cuestionamientos de los comisionados.
El cronograma oficial arrancó hoy a las 9:00 horas con un primer bloque de 13 profesionales y continuará el martes 7 de abril con otros 12 postulantes. Se tendrá una pausa el miércoles y se reanudarán las entrevistas el jueves 9 de abril, fecha en la que está programada la comparecencia de la actual fiscal general, Consuelo Porras, para concluir el viernes con el último grupo.
El proceso se desarrolla en la sede del Organismo Judicial, en la Ciudad de Guatemala, a donde fueron convocados los candidatos con el fin de poder profundizar en sus propuestas. Al lugar han acudido representantes de la sociedad civil, observadores internacionales y periodistas.
Este día, antes de comenzar con el proceso, se anunció que Roberto Manuel Ángel Flores Rivera quedó fuera del proceso de integración de nómina de fiscal general, luego de presentar su renuncia por causas de fuerza mayor. En ese sentido, el primer grupo para entrevistas se redujo a 12.