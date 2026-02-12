Manifestación en alrededores del Congreso

Una manifestación bloquea desde horas de la mañana de este jueves, 12 de febrero, la 8ª avenida 9ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, en los alrededores del Congreso de Guatemala. Esta situación ha impactado en el tránsito en el sector y áreas aledañas.
Se trata de integrantes de la Asamblea de Organizaciones Sociales que realizan un plantón para hacer exigencias dirigidas a las comisiones de postulación, entre estas, que al elegir a las nuevas autoridades de las diferentes entidades tomen en cuenta la idoneidad y honorabilidad y que, en el proceso de selección de candidatos, actúen con transparencia.
Los manifestantes acudieron al lugar con pancartas y carteles en los que expresaban mensajes como: "están decidiendo el futuro de Guatemala", "Las elecciones generales de 2027 están en juego", "¡fuera, corruptos y golpistas".
"Sentimos que lo que está pasando en nuestro país, estos procesos, apelan a la necesidad de elevar nuestra voz y sumarnos con todas estas voces que piden a los cuerpos electorales, a las comisiones de postulación de magistrados y magistradas a la Corte de Constitucionalidad y al TSE, y al Ministerio Público, gente honesta, honrada, que no esté vinculada a vacíos políticos, que no defienda intereses particulares, que no esté señalada como actor antidemocrático", expresó una de las ciudadanas.
Principalmente, en los letreros se mostraban críticas y solicitudes dirigidas a la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que justamente sesiona en la sede del Legislativo.
Actualmente, esa postuladora se encuentra en la fase de revisión de las pruebas de descargo que presentaron los aspirantes contra quienes se interpusieron impugnaciones contra sus candidaturas. Después, corresponde que apliquen la tabla de gradación y se defina la puntuación para integrar la nómina final de aspirantes.
Vías alternas por cierre
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, dio a conocer que debido a la manifestación se encontraba bloqueado el paso en la 8ª avenida 9ª calle de la zona 1.
Indicó que esta situación afectó hasta el Barrio Moderno. Por ello, sugirió a los conductores utilizar vías alternas, entre estas, la 10ª avenida, 4ª avenida o 2ª avenida si se dirigen al sur del Centro Histórico.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7