 Manifestación en alrededores del Congreso
Nacionales

Manifestantes exigen transparencia en comisiones de postulación

Los ciudadanos permanecen en los alrededores del Congreso de la República, por lo que el tránsito está complicado en el sector.

Compartir:
Los manifestantes permanecen sobre la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1., Dayana Rashón/EU
Los manifestantes permanecen sobre la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1. / FOTO: Dayana Rashón/EU

Una manifestación bloquea desde horas de la mañana de este jueves, 12 de febrero, la 8ª avenida 9ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, en los alrededores del Congreso de Guatemala. Esta situación ha impactado en el tránsito en el sector y áreas aledañas.

Se trata de integrantes de la Asamblea de Organizaciones Sociales que realizan un plantón para hacer exigencias dirigidas a las comisiones de postulación, entre estas, que al elegir a las nuevas autoridades de las diferentes entidades tomen en cuenta la idoneidad y honorabilidad y que, en el proceso de selección de candidatos, actúen con transparencia.

Los manifestantes acudieron al lugar con pancartas y carteles en los que expresaban mensajes como: "están decidiendo el futuro de Guatemala", "Las elecciones generales de 2027 están en juego", "¡fuera, corruptos y golpistas".

"Sentimos que lo que está pasando en nuestro país, estos procesos, apelan a la necesidad de elevar nuestra voz y sumarnos con todas estas voces que piden a los cuerpos electorales, a las comisiones de postulación de magistrados y magistradas a la Corte de Constitucionalidad y al TSE, y al Ministerio Público, gente honesta, honrada, que no esté vinculada a vacíos políticos, que no defienda intereses particulares, que no esté señalada como actor antidemocrático", expresó una de las ciudadanas.

Principalmente, en los letreros se mostraban críticas y solicitudes dirigidas a la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que justamente sesiona en la sede del Legislativo.

Actualmente, esa postuladora se encuentra en la fase de revisión de las pruebas de descargo que presentaron los aspirantes contra quienes se interpusieron impugnaciones contra sus candidaturas. Después, corresponde que apliquen la tabla de gradación y se defina la puntuación para integrar la nómina final de aspirantes.

Vías alternas por cierre

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, dio a conocer que debido a la manifestación se encontraba bloqueado el paso en la 8ª avenida 9ª calle de la zona 1.

Indicó que esta situación afectó hasta el Barrio Moderno. Por ello, sugirió a los conductores utilizar vías alternas, entre estas, la 10ª avenida, 4ª avenida o 2ª avenida si se dirigen al sur del Centro Histórico.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANGt
Nacionales

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANG

03:20 PM, Feb 12
CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistradost
Nacionales

CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistrados

04:32 PM, Feb 12
Arévalo señala acciones abusivas del MP y reitera la importancia de ejercer el votot
Nacionales

Arévalo señala "acciones abusivas del MP" y reitera la importancia de ejercer el voto

03:58 PM, Feb 12
Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial t
Nacionales

Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial

03:50 PM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCredes socialesEstados UnidosSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos