 Congreso continúa recepción de expedientes de aspirantes a magistrados
Nacionales

Congreso continúa recepción de expedientes de aspirantes a magistrados

Hasta ahora, cuatro profesionales han entregado su papelería.

Compartir:
Sesión en el Congreso de la República., Organismo Legislativo
Sesión en el Congreso de la República. / FOTO: Organismo Legislativo

El Congreso de la República mantiene habilitada por segunda semana consecutiva la fase de recepción de expedientes de aspirantes a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por ese alto organismo.

El presidente del Legislativo, diputado Luis Contreras, brindó una conferencia de prensa en las últimas horas en la que brindó detalles acerca de este proceso y confirmó que, hasta el momento, cuatro profesionales han entregado su papelería para ser tomados en cuenta como candidatos.

Según la información compartida, la papelería presentada corresponde a Soria Toledo Castañeda, Lester Josué Escobar Muñoz, Adrián Rolando Rodríguez Arana y Mario Luis Arango Custodio.

Contreras hizo un llamado a los interesados en postularse a que se acerquen a la Dirección Legislativa, con la sede de la zona 1 capitalina, para presentar la documentación solicitada, según la convocatoria aprobada por el pleno.

En Portada

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

06:59 AM, Feb 10
Raphinha es duda para la Copa del Reyt
Deportes

Raphinha es duda para la Copa del Rey

07:18 AM, Feb 10
Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos t
Nacionales

Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos

06:32 AM, Feb 10
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capitalt
Nacionales

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

07:31 AM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCSeguridadNoticias de GuatemalaReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos