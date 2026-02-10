Congreso continúa recepción de expedientes de aspirantes a magistrados

El Congreso de la República mantiene habilitada por segunda semana consecutiva la fase de recepción de expedientes de aspirantes a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por ese alto organismo.
El presidente del Legislativo, diputado Luis Contreras, brindó una conferencia de prensa en las últimas horas en la que brindó detalles acerca de este proceso y confirmó que, hasta el momento, cuatro profesionales han entregado su papelería para ser tomados en cuenta como candidatos.
Según la información compartida, la papelería presentada corresponde a Soria Toledo Castañeda, Lester Josué Escobar Muñoz, Adrián Rolando Rodríguez Arana y Mario Luis Arango Custodio.
Contreras hizo un llamado a los interesados en postularse a que se acerquen a la Dirección Legislativa, con la sede de la zona 1 capitalina, para presentar la documentación solicitada, según la convocatoria aprobada por el pleno.