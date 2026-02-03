Congreso juramenta comisión para elegir fiscal general

El Congreso de la República juramentó este martes, 3 de febrero, a los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.
La referida instancia tendrá a su cargo la selección de candidatos para integrar la nómina final que será trasladada al Presidente de la República, de la cual corresponde que se nombre al nuevo titular de la fiscalía.
La comisión se integró en cumplimiento del Acuerdo Legislativo 1-2026 que aprobó el pleno el pasado 13 de enero, en el que se hizo la convocatoria respectiva según lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política.
Esta normativa determina que, una vez integrada, sus miembros deberán prestar juramento de fidelidad a la Carta Magna y resalta que deben realizar sus funciones conforme a la misma y demás leyes aplicables, para la plena legalidad y validez de sus acciones y resoluciones.
En ese sentido, en la sesión plenaria de esta tarde se realizó la ceremonia respectiva, en la que el presidente del Congreso, Luis Contreras, juramentó a los profesionales abriendo la ruta para que comience su trabajo y se proceda a la convocatoria y posterior selección de profesionales.
Acerca de la comisión
La postuladora la integran las autoridades de diferentes instituciones, de la siguiente manera:
- Presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien la preside.
- Presidente del Colegio de Abogados y Notarios.
- Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios.
- Decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país.
Su función se enfocará en convocar a los profesionales interesados en suceder en el cargo a la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha estado al frente del Ministerio Público desde 2018, ya que fue reelecta en 2022 para continuar ejerciendo. El período de la funcionaria concluye el 16 de mayo de 2026, por lo que el nuevo jefe de esa entidad deberá tomar posesión al siguiente día.
Después de recibir los expedientes de los aspirantes, la postuladora deberá aplicar los procesos respectivos de evaluación para seleccionar a seis candidatos que serán parte de la lista que será remitida al gobernante. El plazo para completar este trabajo concluye 15 días antes del vencimiento del fin de la gestión de la actual fiscal.
El jefe del Ministerio Público es el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Entre los requisitos que debe cumplir, se incluye ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.