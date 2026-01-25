 Postuladora para TSE inicia recepción de expedientes
Comisión de Postulación para TSE inicia recepción de expedientes

Previo al inicio de recepción de expedientes, el abogado Erick Miguel Castillo López presentó un amparo contra la Postuladora de TSE ante la CC.

La mesa de recepción de expedientes de aspirantes a magistrados del TSE se ubica en El Congreso de la República. / FOTO: Guatemala Visible.

El abogado, Erick Miguel Castillo López, presentó una acción de amparo en contra de la Comisión de Postulación para elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El profesional explicó que su recurso legal está encaminado a solicitar a los comisionados que tomen en cuenta los méritos profesionales.

Castillo agregó que se está dando un trato desigual y se está vulnerando el derecho de ser electo, por parte de los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), aún sin haber presentado su documentación para aspirar a ese cargo.

El profesional indicó que presentaron el recurso legal durante la noche del sábado, porque no podían esperar más en este procedimiento de elección de candidatos para integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Agregó que reclama la omisión del punto expuesto en la tabla de gradación, como lo demanda el literal C del artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación.

Ubicaciones para entregar expedientes

Para este proceso, la Postuladora de TSE habilitó una mesa de recepción en el Salón Mayor, Casa Larrazábal, Congreso de la República. El horario para entregar documentación será de 8:00 a 18:00 horas.

El recurso legal fue presentado previo a que la Comisión de Postulación para TSE iniciara con la recepción de expedientes de aspirantes, este domingo (25/01/2026).

