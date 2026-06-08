 Así avanza la tormenta tropical Cristina
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Así avanza la tormenta tropical Cristina

Se espera que el próximo jueves ingrese al territorio nacional, la tormenta tropical Cristina.

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Tormenta tropical Cristina., Foto Conred
Tormenta tropical Cristina. / FOTO: Foto Conred
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La tormenta tropical Cristina se encuentra a una distancia de 290 kilómetros de Montufar, Jutiapa, informó la noche de este lunes 8 de junio, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

De acuerdo con el Boletín Meteorológico Especial No. 03-2026 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se mantiene el monitoreo de la tormenta tropical Cristina, ubicada cerca de las costas del Pacífico nicaragüense.

"Debido a su circulación, continúa favoreciendo el ingreso de humedad hacia el territorio nacional, por lo que puede provocar un incremento gradual de lluvias del sur al centro del país a partir de este día. Asimismo, se espera que el jueves ingrese al territorio nacional." indicó Conred a través de un comunicado. 

Recomendaciones para la población

Tomando en cuenta el pronóstico que se tiene, la Conred compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población:

  • Evitar cruzar ríos crecidos, calles inundadas, ya sea caminando o en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar fácilmente a una persona o automotor.
  • Evitar permanecer cerca de laderas inestables o taludes que presenten grietas, ya que las precipitaciones pueden generar deslizamientos y derrumbes.
  • Actualizar el Plan Familiar de Respuesta, identificando rutas de evacuación, puntos de reunión y los lugares más seguros dentro y fuera de sus viviendas.
  • Verificar el contenido de la Mochila de las 72 Horas, incluyendo agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio portátil, documentos personales protegidos y artículos de primera necesidad.
  • Mantener limpios drenajes, cunetas y desagües cercanos a las viviendas contribuye a reducir el riesgo de inundaciones y acumulación de agua durante las lluvias.
  • Mantenerse informada a través de fuentes oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier evento adverso 119, número de emergencia nacional.
Cinco personas han fallecido durante la temporada de lluvias en Guatemala

Los incidentes que cobraron la vida de los guatemaltecos ocurrieron en Alta Verapaz, Totonicapán y Santa Rosa.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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