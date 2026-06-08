Así avanza la tormenta tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina se encuentra a una distancia de 290 kilómetros de Montufar, Jutiapa, informó la noche de este lunes 8 de junio, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
De acuerdo con el Boletín Meteorológico Especial No. 03-2026 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se mantiene el monitoreo de la tormenta tropical Cristina, ubicada cerca de las costas del Pacífico nicaragüense.
"Debido a su circulación, continúa favoreciendo el ingreso de humedad hacia el territorio nacional, por lo que puede provocar un incremento gradual de lluvias del sur al centro del país a partir de este día. Asimismo, se espera que el jueves ingrese al territorio nacional." indicó Conred a través de un comunicado.
Recomendaciones para la población
Tomando en cuenta el pronóstico que se tiene, la Conred compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población:
- Evitar cruzar ríos crecidos, calles inundadas, ya sea caminando o en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar fácilmente a una persona o automotor.
- Evitar permanecer cerca de laderas inestables o taludes que presenten grietas, ya que las precipitaciones pueden generar deslizamientos y derrumbes.
- Actualizar el Plan Familiar de Respuesta, identificando rutas de evacuación, puntos de reunión y los lugares más seguros dentro y fuera de sus viviendas.
- Verificar el contenido de la Mochila de las 72 Horas, incluyendo agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio portátil, documentos personales protegidos y artículos de primera necesidad.
- Mantener limpios drenajes, cunetas y desagües cercanos a las viviendas contribuye a reducir el riesgo de inundaciones y acumulación de agua durante las lluvias.
- Mantenerse informada a través de fuentes oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier evento adverso 119, número de emergencia nacional.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*