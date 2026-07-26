Trágica muerte de integrante de Bely y Beto en gira mundial

La comunidad de seguidores de Bely y Beto recibió una triste noticia luego de que se confirmara la muerte de Samuel Garza, integrante del equipo de trabajo del popular espectáculo infantil, durante una gira por Argentina. El fallecimiento ocurrió de manera repentina y ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales.
Aunque Samuel Garza no aparecía sobre el escenario, desempeñaba un papel fundamental dentro del proyecto como community manager, siendo el responsable de la estrategia digital, la administración de las redes sociales. Su trabajo ayudó a fortalecer la presencia de Bely y Beto entre millones de seguidores en distintos países.
De acuerdo con la información difundida por diversos medios, el colaborador falleció la noche del 23 de julio, mientras acompañaba al equipo durante la etapa de la gira en territorio argentino. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte, ya que tanto la producción como la familia han pedido respeto y privacidad ante este difícil momento.
La noticia comenzó a circular a través de publicaciones realizadas por familiares, amigos y excompañeros, quienes dedicaron emotivos mensajes de despedida para recordar a Samuel Garza. También la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de donde era egresado, expresó sus condolencias por su inesperada partida.
Más de Bely y Beto
El equipo de Bely y Beto también compartió un mensaje para despedir a quien describieron como un gran amigo y un excelente colaborador, destacando su profesionalismo, compañerismo y pasión por el proyecto infantil. Las muestras de apoyo de los seguidores no tardaron en multiplicarse, llenando las redes sociales con mensajes de solidaridad para su familia y compañeros.
Hasta ahora, tampoco se ha informado si el fallecimiento provocará cambios en la gira internacional que el espectáculo mantiene por varios países de Latinoamérica. Trascendió que integrantes del equipo colaboran con la familia en los trámites para el traslado de los restos de Samuel Garza a Monterrey, Nuevo León.