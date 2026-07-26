 Trágica muerte de integrante de Bely y Beto en gira mundial
Farándula

Integrante de Bely y Beto muere repentinamente en plena gira mundial

El espectáculo infantil Bely y Beto se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus integrantes.

Compartir:
Bely y Beto, Bely y Beto
Bely y Beto / FOTO: Bely y Beto
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La comunidad de seguidores de Bely y Beto recibió una triste noticia luego de que se confirmara la muerte de Samuel Garza, integrante del equipo de trabajo del popular espectáculo infantil, durante una gira por Argentina.  El fallecimiento ocurrió de manera repentina y ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales.

Aunque Samuel Garza no aparecía sobre el escenario, desempeñaba un papel fundamental dentro del proyecto como community manager, siendo el responsable de la estrategia digital, la administración de las redes sociales.  Su trabajo ayudó a fortalecer la presencia de Bely y Beto entre millones de seguidores en distintos países.

De acuerdo con la información difundida por diversos medios, el colaborador falleció la noche del 23 de julio, mientras acompañaba al equipo durante la etapa de la gira en territorio argentino.  Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte, ya que tanto la producción como la familia han pedido respeto y privacidad ante este difícil momento.

La noticia comenzó a circular a través de publicaciones realizadas por familiares, amigos y excompañeros, quienes dedicaron emotivos mensajes de despedida para recordar a Samuel Garza.  También la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de donde era egresado, expresó sus condolencias por su inesperada partida.

Más de Bely y Beto

El equipo de Bely y Beto también compartió un mensaje para despedir a quien describieron como un gran amigo y un excelente colaborador, destacando su profesionalismo, compañerismo y pasión por el proyecto infantil.  Las muestras de apoyo de los seguidores no tardaron en multiplicarse, llenando las redes sociales con mensajes de solidaridad para su familia y compañeros.

Shakira despide a los Guetto Kids

Shakira protagonizó un emotivo momento al despedirse de los Ghetto Kids y sorprenderlos con una promesa que ilusionó a los pequeños.

Hasta ahora, tampoco se ha informado si el fallecimiento provocará cambios en la gira internacional que el espectáculo mantiene por varios países de Latinoamérica.  Trascendió que integrantes del equipo colaboran con la familia en los trámites para el traslado de los restos de Samuel Garza a Monterrey, Nuevo León.

En Portada

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Montet
Nacionales

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Monte

11:14 AM, Jul 26
Identifican a los fallecidos en el tiroteo de Boca del Montet
Nacionales

Identifican a los fallecidos en el tiroteo de Boca del Monte

10:37 AM, Jul 26
Clubes guatemaltecos inician su camino en la Copa Centroamericana 2026t
Deportes

Clubes guatemaltecos inician su camino en la Copa Centroamericana 2026

10:11 AM, Jul 26
Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Montet
Viral

Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Monte

11:55 AM, Jul 26
VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridost
Internacionales

VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridos

10:01 AM, Jul 26

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar