Estados Unidos y Cuba ganan en el Premundial Sub-20 Concacaf

La selección de Estados Unidos confirmó su condición de favorito este sábado con su goleada por 3-0 sobre Haití en su primer juego en el torneo de la Concacaf que se realiza en Puebla, población ubicada 130 kilómetros al oriente de la Ciudad de México.
Los goles del triunfo fueron de Dino Klapija, Rubén Ramos, de penalti, y Santiago Morales, también desde el manchón penal.
Estas selecciones forman parte del grupo A del Campeonato Sub-20 de la Concacaf junto a Cuba y El Salvador, que tiene en juego cupos para los Juegos Olímpicos 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.
Al minuto 10 el partido se vio interrumpido por un corte de energía eléctrica que se solucionó aproximadamente 10 minutos después.
El equipo estadounidense se animó a ir al frente en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Al 38 capitalizó ese dominio en una acción por derecha, en la que Colin Guske centró al área, Dino Klapija recibió sin marca por izquierda y disparó al ángulo contrario del arco para el 1-0.
Estados Unidos apretó. Al 60 generó peligro en jugada por el centro que Dylan Vanney remató a gol, pero el balón fue detenido con la mano, en la línea, por Volcin, quien fue expulsado por la acción que le costó un penalti a su equipo que cobró perfecto Rubén Ramos para el 2-0 al 62.
El 3-0 cayó en el 89 por intermedio de Santiago Morales, quien convirtió el penalti cometido por el Tanis sobre el Contreras.
Triunfo cubano
La selección sub-20 de Cuba goleó este sábado por 3-0 a la de El Salvador en partido de la primera jornada de grupos del torneo Preolímpico de la Concacaf que se desarrolla en Puebla, en el oriente de la capital mexicana.
Didier Reynoso, Alien Águila y Rainiel Morales marcaron los goles de la victoria.
Ambos equipos forman parte del grupo A, que completan Estados Unidos y Haití.
El torneo es clasificatorio para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.
*Información EFE.