 Conred en alerta anaranjada por tormenta Cristina
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Conred declara alerta anaranjada institucional por acercamiento de tormenta Cristina

La tormenta tropical estaría ingresando a Guatemala el jueves de la presente semana, aunque desde este lunes se observará el incremento gradual de lluvias.

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Autoridades de la Conred y el Insivumeh brindan detalles sobre la época de lluvias en conferencia de prensa el martes, 5 de mayo de 2026., Conred
Autoridades de la Conred y el Insivumeh brindan detalles sobre la época de lluvias en conferencia de prensa el martes, 5 de mayo de 2026. / FOTO: Conred
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer este lunes, 8 de junio, se declaró Alerta Anaranjada institucional por el acercamiento de la tormenta tropical Cristina y por todos los eventos activos por amenazas presentes en el país.

Guatemala se enfrenta a este fenómeno que a primeras horas de este lunes todavía permanecía como depresión tropical, pero durante la jornada se intensificó. Actualmente, se ubica cerca de las costas del Pacífico nicaragüense y se desplaza hacia el norte.

Según el pronóstico que dio a conocer el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), a través de un boletín meteorológico especial, debido a su ubicación y por la circulación que presenta, se mantiene el ingreso de humedad. Además, de acuerdo a su posible trayectoria, se espera que el día jueves ingrese al territorio nacional, por lo que desde hoy las lluvias incrementarán gradualmente del sur al centro del país.

Los mayores acumulados de lluvia se presentarán en el Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente. Mientras que los días en los que se espera que llueva más son miércoles y jueves 10 y 11 de junio.

Recomendaciones para la población

Tomando en cuenta el pronóstico que se tiene, la Conred compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población:

  • Evitar cruzar ríos crecidos, calles inundadas, ya sea caminando o en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar fácilmente a una persona o automotor.
  • Evitar permanecer cerca de laderas inestables o taludes que presenten grietas, ya que las precipitaciones pueden generar deslizamientos y derrumbes.
  • Actualizar el Plan Familiar de Respuesta, identificando rutas de evacuación, puntos de reunión y los lugares más seguros dentro y fuera de sus viviendas.
  • Verificar el contenido de la Mochila de las 72 Horas, incluyendo agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio portátil, documentos personales protegidos y artículos de primera necesidad.
  • Mantener limpios drenajes, cunetas y desagües cercanos a las viviendas contribuye a reducir el riesgo de inundaciones y acumulación de agua durante las lluvias.
  • Mantenerse informada a través de fuentes oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier evento adverso 119, número de emergencia nacional.

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