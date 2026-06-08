 Guatemala mantiene vigilancia tras formación de la tormenta tropical Cristina
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Guatemala mantiene vigilancia tras formación de la tormenta tropical Cristina

De acuerdo con su trayectoria, se espera que este fenómeno ingrese al territorio guatemalteco el jueves. Aunque las lluvias se incrementarán gradualmente desde hoy.

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La depresión tropical TRES-E se ha fortalecido a tormenta tropical Cristina., Insivumeh
La depresión tropical TRES-E se ha fortalecido a tormenta tropical Cristina. / FOTO: Insivumeh
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó este lunes, 8 de junio, que la depresión tropical Tres-E que se estaba monitoreando, se ha intensificado a tormenta tropical Cristina, cerca de las costas del Pacífico nicaragüense. Debido a sus efectos se estaría generando un incremento de lluvias en Guatemala.

Por medio de un boletín meteorológico especial, el ente científico indicó que debido a la ubicación de este fenómeno y por la circulación que presenta se mantiene el ingreso de humedad, por lo que se monitorea su trayectoria.

Agregó que la tormenta podría ingresar al territorio nacional el jueves, aunque desde hoy se estarían incrementando gradualmente las lluvias del sur al centro del país. Los días en los que se espera que llueva más serían el miércoles y jueves.

Este fenómeno favorecerá el ingreso de abundante humedad, generando precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y fuertes vientos, condiciones que favorecen la presencia de emergencias.

Según el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se presentarán en regiones del Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente, provocando el aumento repentino del caudal de ríos, quebradas y drenajes.

Conred activa alerta amarilla y emite recomendaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que se encuentra activa la alerta amarilla institucional ante el acercamiento de la tormenta tropical Cristina, la cual estaría generando el incremento de las lluvias acompañadas de actividad eléctrica en el país.

En ese contexto, la entidad también compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante los aguaceros previstos para los próximos días:

  • Evitar cruzar ríos crecidos, calles inundadas, ya sea caminando o en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar fácilmente a una persona o automotor.
  • Evitar permanecer cerca de laderas inestables o taludes que presenten grietas, ya que las precipitaciones pueden generar deslizamientos y derrumbes.
  • Actualizar el Plan Familiar de Respuesta, identificando rutas de evacuación, puntos de reunión y los lugares más seguros dentro y fuera de sus viviendas.
  • Verificar el contenido de la Mochila de las 72 Horas, incluyendo agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio portátil, documentos personales protegidos y artículos de primera necesidad.
  • Mantener limpios drenajes, cunetas y desagües cercanos a las viviendas contribuye a reducir el riesgo de inundaciones y acumulación de agua durante las lluvias.
  • Mantenerse informada a través de fuentes oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier evento adverso 119, número de emergencia nacional.

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