 Temporada de lluvias en Guatemala: Cinco fallecidos
Nacionales

Cinco personas han fallecido durante la temporada de lluvias en Guatemala

Los incidentes que cobraron la vida de los guatemaltecos ocurrieron en Alta Verapaz, Totonicapán y Santa Rosa.

Compartir:
Inundación por lluvias en Alta Verapaz., Conred
Inundación por lluvias en Alta Verapaz. / FOTO: Conred
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer este lunes, 8 de junio, que los incidentes asociados a la temporada de lluvias 2026 han dejado un saldo de cinco personas fallecidas y tres heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Uno de los hechos se registró en el caserío San José Las Flores, en Senahú, Alta Verapaz, donde un niño perdió la vida tras ser arrastrado por un río que incrementó su caudal debido a las fuertes precipitaciones.

La entidad detalló que en otro incidente ocurrido en la aldea San Vicente Buenabaj, en Momostenango, departamento de Totonicapán, dos personas fallecieron luego de ser alcanzadas por una descarga electro atmosférica mientras realizaban labores de albañilería en el área.

Asimismo, en el cantón Tecuaco, municipio de Casillas, Santa Rosa, una mujer y su hijo murieron cuando la crecida de un río provocó que su vivienda quedara destruida, siendo ambos arrastrados por la corriente.

Guatemala en alerta ante las lluvias por la tormenta tropical Cristina

Las autoridades guatemaltecas se declararon este lunes en alerta ante el acercamiento de la tormenta tropical Cristina en las costas del Pacífico centroamericano, que intensificará las lluvias en todo el país, de acuerdo a la previsión meteorológica.

La Conred emitió una alerta color anaranjada, la segunda en jerarquía de las cuatro con las que cuenta la entidad gubernamental, ante las amenazas de inundaciones que podría provocar la tormenta tropical "y por todos los eventos activos" de carácter climático.

Inicialmente el Gobierno guatemalteco lanzó una alerta amarilla ante la depresión tropical Tres-E, pero posteriormente al convertirse en la tormenta tropical Cristina la elevó a naranja.

"Las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional", puntualizó en un comunicado la máximo autoridad de protección civil en Guatemala.

De acuerdo con los análisis meteorológicos, la tormenta favorecerá el ingreso de abundante humedad al país, generando un incremento de lluvias, además de actividad eléctrica y fuertes vientos.

Las condiciones climáticas previstas podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños en la red vial.

En Portada

Conred declara alerta anaranjada institucional por acercamiento de tormenta Cristinat
Nacionales

Conred declara alerta anaranjada institucional por acercamiento de tormenta Cristina

01:32 PM, Jun 08
Guatemala refuerza vigilancia por formación de la tormenta tropical Cristinat
Nacionales

Guatemala refuerza vigilancia por formación de la tormenta tropical Cristina

12:20 PM, Jun 08
Se forma la tormenta tropical Boris; provocará lluvias de fuertes a torrencialest
Internacionales

Se forma la tormenta tropical Boris; provocará lluvias de fuertes a torrenciales

01:42 PM, Jun 08
FECI desiste de seguir caso contra periodistast
Nacionales

FECI desiste de seguir caso contra periodistas

11:14 AM, Jun 08
Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradleyt
Deportes

Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradley

04:27 PM, Jun 08

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridFIFAMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar