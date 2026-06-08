Temporada de lluvias en Guatemala: Cinco fallecidos

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer este lunes, 8 de junio, que los incidentes asociados a la temporada de lluvias 2026 han dejado un saldo de cinco personas fallecidas y tres heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.
Uno de los hechos se registró en el caserío San José Las Flores, en Senahú, Alta Verapaz, donde un niño perdió la vida tras ser arrastrado por un río que incrementó su caudal debido a las fuertes precipitaciones.
La entidad detalló que en otro incidente ocurrido en la aldea San Vicente Buenabaj, en Momostenango, departamento de Totonicapán, dos personas fallecieron luego de ser alcanzadas por una descarga electro atmosférica mientras realizaban labores de albañilería en el área.
Asimismo, en el cantón Tecuaco, municipio de Casillas, Santa Rosa, una mujer y su hijo murieron cuando la crecida de un río provocó que su vivienda quedara destruida, siendo ambos arrastrados por la corriente.
Guatemala en alerta ante las lluvias por la tormenta tropical Cristina
Las autoridades guatemaltecas se declararon este lunes en alerta ante el acercamiento de la tormenta tropical Cristina en las costas del Pacífico centroamericano, que intensificará las lluvias en todo el país, de acuerdo a la previsión meteorológica.
La Conred emitió una alerta color anaranjada, la segunda en jerarquía de las cuatro con las que cuenta la entidad gubernamental, ante las amenazas de inundaciones que podría provocar la tormenta tropical "y por todos los eventos activos" de carácter climático.
Inicialmente el Gobierno guatemalteco lanzó una alerta amarilla ante la depresión tropical Tres-E, pero posteriormente al convertirse en la tormenta tropical Cristina la elevó a naranja.
"Las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional", puntualizó en un comunicado la máximo autoridad de protección civil en Guatemala.
De acuerdo con los análisis meteorológicos, la tormenta favorecerá el ingreso de abundante humedad al país, generando un incremento de lluvias, además de actividad eléctrica y fuertes vientos.
Las condiciones climáticas previstas podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños en la red vial.