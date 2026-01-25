 Suman 141 fallecidos en accidentes de tránsito en 2026
Nacionales

Suman 141 fallecidos en accidentes de tránsito en 2026

Según datos del Departamento de Tránsito de la PNC, en los primeros 22 días del año ocurrieron 518 accidentes de tránsito.

Durante varios procedimientos, la PNC decomisa vehiculos con algunas ilegalidades., PNC de Guatemala.
Durante varios procedimientos, la PNC decomisa vehiculos con algunas ilegalidades. / FOTO: PNC de Guatemala.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó que en los primeros 22 días de 2026 se han reportado 518 accidentes de tránsito con saldo de 141 personas fallecidas y 533 heridas. El departamento de comunicación social de la entidad reveló que existe un incremento en estos siniestros, porque, con relación a las cifras del año pasado, en el mismo periodo de tiempo, se reportan 140 accidentes más.

La entidad también señaló que hay 51 fallecidos más en comparación de 2025, porque en ese año se reportaron 90 decesos en los primeros 22 días del año pasado.

En cuanto a los heridos por accidentes de tránsito, las autoridades reportaron un incremento de 65, porque en 2025 se reportaron 468 en el mismo periodo de tiempo.

Accidentes de motocicletas bajo la lupa

Las autoridades añadieron que la siniestralidad de motocicletas durante este año es de 426 accidentes, dejando un total de 78 fallecidos y 363 heridos. En ese sentido, la entidad resaltó que realiza trabajos de prevención en varios sectores del país.

En las últimas horas, las autoridades informaron que han sido puestas a disposición más de 100 motocicletas por no portar placas de circulación y por otras irregularidades. La instancia aseguró que dentro de los procedimientos descubrieron que algunos vehículos de dos ruedas tenían denuncia de robo.

El Departamento de Tránsito de la PNC añadió que, en el caso de las motocicletas con reporte de robo, se hicieron las gestiones de ley con las autoridades para favorecer los procedimientos que incluyen las investigaciones respectivas.

Las autoridades anunciaron que seguirán haciendo operativos de prevención de accidentes de tránsito y de delitos que se cometen a bordo de motocicletas y carros. Asimismo, llamaron a la prevención para evitar tragedias al volante, para ello pidieron no consumir bebidas alcohólicas antes de manejar, moderar la velocidad y revisar el estado mecánico de los automotores.

Con información de los periodistas Winston Cano y Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas 89.7 FM.

