PNC rechaza señalamientos de reo recapturado de Fraijanes II

La Policía Nacional Civil (PNC) emitió un pronunciamiento después de que surgieran declaraciones de parte de uno de los líderes pandilleros del Barrio 18 que fueron recapturados tras fugarse de la cárcel Fraijanes II, en las que señaló a las autoridades de esa institución y otras del Gobierno de haber facilitado la masiva evasión.
En audiencia de primera declaración, Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio", el sexto de los 20 reclusos que abandonaron el centro de detención que fue localizado por las autoridades, mencionó que supuestamente salieron "vestidos de policía". Habló además de "ofertas" que habrían surgido para que se les permitiera obtener su libertad a cambio de garantizar la "tranquilidad" en el país.
Al respecto, la PNC indicó que los señalamientos de esta persona, que se han sumado a otros en la misma línea emitidos por más reos recapturados, forman parte de un ataque mediático deliberado, propio de momentos en los que la presión policial en las calles y centros carcelarios es ha intensificado de manera efectiva.
"Es un patrón recurrente de guerra psicológica y mediática, activado por los mareros cuando el control territorial, penitenciario o financiero de estas organizaciones se ve comprometido", señaló la entidad de seguridad en un comunicado.
Indicó que, históricamente, cuando las organizaciones criminales se ven acorraladas por requisas constantes, operativos sostenidos y una política institucional no permisiva, sus líderes recurren a campañas de descredito para debilitar al mando policial y forzar la remoción de autoridades "incómodas a sus intereses".
En ese sentido, se indicó que la postura del director general de la PNC, David Custodio Boteo, es clara y categórica al indicar que no se negocia con criminales, por lo que calificó el actuar de "el Soberbio" como un intento desesperado por recuperar el control perdido en centros penitenciarios como Fraijanes II, donde se han reforzado los protocolos.
Niegan vínculos con actos de corrupción
La PNC añadió que las pandillas o maras han intensificado los ataques directos contra agentes policiales, incluyendo asesinatos y emboscadas, como represalia porque la institución no ha sido permisiva y no ha pactado con el crimen organizado.
"Nos incriminan porque no nos prestamos a ningún acto de corrupción. (...) Me mantengo firme en la lucha contra el crimen", enfatizó el director general en el mensaje difundido.
De igual forma, indicó que la policía no retrocederá ante presiones, incriminaciones ni campañas de desinformación que busquen avalar planes conspirativos de mareros terroristas.