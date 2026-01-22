 Ligan a proceso a implicados en ataque contra PNC
Nacionales

Ligan a proceso a implicados en ataque contra PNC

Ambos terroristas son acusados de atacar a agentes de la Policía Nacional Civil en la colonia Santa Fe, zona 13.

Audiencia de primera declaración de Nestor Perez Miranda, alias "Durman", y Edwin Xol Raymundo, alias "Tuctuquero"., Foto Ángel Oliva
Audiencia de primera declaración de Nestor Perez Miranda, alias "Durman", y Edwin Xol Raymundo, alias "Tuctuquero". / FOTO: Foto Ángel Oliva

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales, resolvió este jueves 22 de enero, ligar a proceso a dos terroristas acusados de atacar a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala el pasado domingo 18 de enero.

Dicho Juzgado resolvió que Nestor Pérez Miranda, alias "Durman", y Edwin Xol Raymundo, alias "Tuctuquero", posiblemente cometieron los delitos de asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita, por lo que fueron ligados a proceso. 

Además se resolvió ligar a proceso a alias "Tuctuquero", por el delito de posesión para el consumo.

Durante la imputación, el Ministerio Público (MP) les atribuyó a estas personas ser los responsables del ataque armado registrado en contra de agentes de la PNC en la colonia Santa Fe.

Asimismo, el MP señala a Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias "el Lobo" y líder del Barrio 18, de ser quien dio las instrucciones para cometer los hechos, como represalia por no tener privilegios en la cárcel Renovación I.

Por tales hechos, el MP los señala de la posible comisión de los delitos de asesinato en grado de tentativa, terrorismo, asociación ilícita, sedición y portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva

Edwin Xol Raymundo, en su declaración dijo que, el día de su captura, se encontraba trabajando a bordo de su unidad de transporte "Tuc tuc" cuando el otro sindicado Nestor Pérez Miranda, aborda su unidad, y bajo amenazas, según él, se le obliga a ir a un lugar.

Tras la declaración de esta persona, el Ministerio Público solicitó que alias "Tuctuquero" y alias "Durman", sean ligados a proceso por los cinco delitos imputados.

Además, tras un llamado de atención de la jueza de turno, la Fiscalía solicitó también que alias "Tuctuquero" fuera ligado por posesión para el consumo.

Cuatro detenidos

Las Fuerzas de Seguridad capturaron a alias "Tuctuquero" y alias "Durman", y dos menores de edad de 14 y 17 años, quienes fueron trasladados a un Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

Durante el operativo también se les decomisaron dos pistolas ilegales, una de las cuales tiene reporte de haber sido robada el 21 de marzo del año 2020, indicó la PNC.

Ministro de Defensa: “Cortar la línea (de comunicación entre pandillas) es el objetivo estratégico de este estado de Sitio”

El Ministerio de la Defensa mantiene el resguardo de las cárceles donde se generaron los motines, entre otras acciones, en el marco del Estado de Sitio.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*

Avanza interpelación al ministro de Desarrollo en el Congreso tras meses de retrasost
Nacionales

Avanza interpelación al ministro de Desarrollo en el Congreso tras meses de retrasos

05:56 PM, Ene 22
Mictlán sorprende a Municipal y le gana de visita t
Deportes

Mictlán sorprende a Municipal y le gana de visita

06:01 PM, Ene 22
Nuevo encargado de negocios de EE. UU. llega a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateralt
Nacionales

Nuevo encargado de negocios de EE. UU. llega a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral

04:39 PM, Ene 22
Denuncian desaparición de estudiantes de Usac tras supuesto bautizot
Nacionales

Denuncian desaparición de estudiantes de Usac tras supuesto bautizo

04:00 PM, Ene 22

