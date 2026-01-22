 Buscan frenar comunicación de pandillas desde cárceles
Ministro de Defensa: "Corta la línea (de comunicación entre pandillas) es el objetivo estratégico de este estado de Sitio"

El Ministerio de la Defensa mantiene el resguardo de las cárceles donde se generaron los motines, entre otras acciones, en el marco del Estado de Sitio.

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura el 21 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura el 21 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

