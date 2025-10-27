 Guatemala: El gobierno se defiende ante "intento de golpe"
Nacionales

El Gobierno de Guatemala intenta defenderse ante "graves amenazas a la democracia"

El presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional que la alianza criminal "atrincherada en el Ministerio Público" ha intentado, otra vez, "hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad".

Compartir:
El secretario de Comunicación de la Presidencia de Guatemala, Santiago Palomo, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Mariano Macz
El secretario de Comunicación de la Presidencia de Guatemala, Santiago Palomo, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Mariano Macz

El Gobierno de Guatemala intenta defenderse ante la amenaza de golpe de Estado por parte de un juez penal y del Ministerio Público (MP), a quienes señala de estar empecinados desde hace ya dos años en defenestrar al presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

"Estamos en un momento crítico donde los mismos actores de siempre buscan tergiversar la voluntad popular expresada en las urnas en 2023", aseveró este lunes el portavoz del Gobierno, Santiago Palomo, en rueda de prensa.

"El llamado es a cerrar filas", añadió el funcionario, en referencia a la unión de la población en conjunto para "la defensa de la democracia", como solicitó Arévalo de León el domingo en un mensaje en cadena nacional.

La defensa del Gobierno tiene lugar después de que el pasado viernes el juez penal Fredy Orellana buscara suspender al partido oficial, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023.

Es por ello que el mandatario convocó a una cadena nacional el domingo por la noche, calificando el dictamen de Orellana como un intento de "golpe de Estado", y explicó que "en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad".

Guatemala expondrá ante la OEA “graves amenazas” a su democracia

Según el Ejecutivo, la petición del Gobierno de Guatemala a la OEA para realizar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente busca abrir una posibilidad de diálogo en el marco de los Estados ante un “intento de golpe de Estado”.

TSE considera que resultados de elecciones están en firme

Pese a los intentos de Orellana, este mismo lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reiteró nuevamente, como también ya lo ha mencionado en distintas ocasiones en los últimos dos años, que la elección está sellada y no existe forma de revocarla.

"El tema en cuanto a los resultados ha quedado concluido y ahora deberíamos estar pensando en los 19 meses que faltan para ir a votar" en los nuevos comicios programados para 2027, 

aseveró hoy Blanca Alfaro, presidenta en funciones del órgano electoral.

Alfaro recalcó de igual manera que el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ya validó también en 2023 los resultados de las elecciones de dicho año que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.

En el mismo contexto, el presidente solicitó el domingo a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que garantice los resultados electorales de 2023 que lo llevaron a la presidencia, después de que el tribunal se involucrara nuevamente.

De igual manera, Arévalo de León exigió al Organismo Judicial que "conforme a la ley proceda a la inmediata destitución" de Orellana, cuya "conducta constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia".

"Consuelo Porras y Fredy Orellana son enemigos de nuestro país. Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción, como lo reconoce la sociedad guatemalteca y el mundo, que los ha declarado proscritos", dijo el mandatario el domingo.

En Portada

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Rooseveltt
Nacionales

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Roosevelt

09:24 AM, Oct 27
Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala

10:33 AM, Oct 27
Guatemala expondrá ante la OEA graves amenazas a su democraciat
Nacionales

Guatemala expondrá ante la OEA "graves amenazas" a su democracia

07:46 AM, Oct 27
Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemalat
Farándula

Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemala

08:50 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Juegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos