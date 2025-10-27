OEA: Diálogo tras intento de golpe de Estado en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo anunció que se presentará una solicitud a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se lleve a cabo una reunión extraordinaria en el marco de la Carta Democrática Interamericana, ante un intento de golpe de Estado por parte de un juez penal y el Ministerio Público ( MP).
"Hacemos un llamado a la comunidad internacional de no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala", dijo anoche el mandatario en un mensaje divulgado en cadena nacional.
La solicitud del gobernante ante la OEA tiene lugar después de que el juez penal Fredy Orellana dictaminara el viernes la suspensión del partido oficial, Movimiento Semilla, y de declarar nulidad en las acciones de esta organización, incluyendo la posibilidad de colocar como vacante el puesto de presidente obtenido en las elecciones de 2023.
Según el canciller Carlos Martínez, desde el jueves o viernes de la semana pasada han mantenido contacto con las altas autoridades de la OEA, particularmente con el secretario general, para darle seguimiento al tema de la democracia en el país.
"Como parte de esto, ayer solicitamos a la presidencia del Consejo Permanente una sesión extraordinaria para conocer y exponer la situación que estamos enfrentando en Guatemala desde la semana pasada. Con esto, se busca abrir una posibilidad de diálogo en el marco de los estados de la OEA para compartir lo sucedido", dijo.
Y, durante su participación esta mañana en la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, compartió que ayer se trasladó a la misión permanente en Washington la solicitud dirigida a esta organización para que, hoy a primera hora, tomando cuenta el cambio de horario, sea presentada.