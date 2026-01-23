Fraijanes II: Milton Najarro, alias "Dark", ligado a proceso

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió este viernes, 23 de enero, ligar a proceso penal a Milton Najarro García, alias "Dark", líder del barrio 18 que se fugó de la cárcel Fraijanes II y quien fue recapturado en operativos a cargo de las fuerzas de seguridad.
Antes del inicio de la audiencia de primera declaración hubo ciertos inconveniente, pues el sindicado se negaba a comparecer a la diligencia argumentando padecimientos de salud. En ese sentido, la jueza fijó un plazo de 30 minutos al director del centro de detención Matamoros para que pusiera a la vista a Najarro. Agregó que, si en el plazo establecido no se presentaba, se certificaría lo conducente en contra del funcionario del Sistema Penitenciario.
Finalmente, alias "Dark" fue trasladado a la sala de videoconferencia de la prisión; sin embargo, mostró cierto comportamiento conflictivo al expresar insultos y negarse a responder a las preguntas de la juzgadora que buscaba confirmar sus datos personales.
"Vestidos de policías"
Durante la diligencia, la togada le preguntó al líder pandillero si estaba dispuesto a rendir declaración y la respuesta fue afirmativa. Al tomar la palabra, siguió la línea de otros reos recapturados con respecto a señalar directamente a autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación de haber facilitado su salida de la prisión.
Según el relato de Najarro, la evasión ocurrida en octubre de 2025 en Fraijanes II fue resultado de cierto tipo de "oferta" que surgió desde el Gobierno en la que supuestamente se les permitiría recuperar su libertad a cambio de que garantizaran "tranquilidad" en el país.
Aseguró que "toda esa cúpula" estaba vinculada y que presuntamente les aseguraron que no los iban a perseguir, haciendo mención de autoridades que estaban en ese entonces a cargo de las entidades de seguridad y del Sistema Penitenciario. "(Dijeron) que nos fuéramos y todo estaba coordinado", mencionó.
"Salimos vestidos de policías", añadió alias "Dark" y expuso que supuestamente fueron retirados del lugar en patrullas de la institución policial.
Al respecto, ante otras declaraciones de reos recapturados que también señalaban a la cúpula policial y ciertos funcionarios, la PNC emitió un pronunciamiento semanas atrás donde recordó que no tiene ninguna relación con la guardia penitenciaria.
En la respuesta que trasladó la oficina de Comunicación Social de la entidad de seguridad, se resaltó que en ningún momento existió presunción alguna que vincule a la Policía Nacional Civil con los hechos señalados por los reos recapturados.
Ligado a proceso
Tras escuchar la declaración del sindicado y las imputaciones del Ministerio Público en su contra, la jueza consideró que existían indicios racionales suficiente para procesar penalmente a alias "Dark" y que se profundice en las investigaciones.
En ese sentido, se dictó auto de procesamiento en su contra por los delitos de evasión y portación ilegal de arma de fuego. Este último debido a que al momento de ser detenido se le localizó un arma que portaba de forma ilegal.
La jueza otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para desarrollar la investigación del caso y ordenó que el procesado se mantenga en prisión preventiva mientras esto ocurre. La audiencia de etapa intermedia quedó programada para mayo de 2026.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7