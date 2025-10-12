¿Quiénes son los reos fugados de Fraijanes? Esto dice el SP

Después de un operativo en el centro carcelario Fraijanes II, el Sistema Penitenciario (SP) dio detalles de los hallazgos, entre los que admitió que identificaron a 20 reos fugados que pertenecen a la pandilla del barrio 18, recientemente clasificada como grupo terrorista por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump. En ese sentido, el director del SP, Ludin Astolfo Godínez, confirmó que los reclusos evadieron los controles "de uno en uno y de dos en dos", descartando una fuga masiva en el penal.
En torno a los operativos que ser realizaron en Fraijanes II, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, escribió en sus redes sociales que "el control penitenciario es prioridad". El jefe de la cartera del Interior agregó que "toda acción que se está tomando en este momento en Fraijanes 2 responde a información de inteligencia y será comunicada con total transparencia".
En el sentido de esa transparencia, Godínez confirmó que los privados de libertad que no fueron encontrados durante el conteo realizado entre el sábado y este domingo 12 de octubre de 2025 son:
- 1. Edwin René Ramírez Iboy,
- 2. Melcin Gabriel de León,
- 3. Fernando Muñoz Sinar,
- 4. Ever Jonathan Sinay Dionisio,
- 5. Rudy Augusto Ortíz Morales,
- 6. Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua,
- 7. Edwin Roberto Gonzales Ortega,
- 8. Byron Eduardo fajardo Revolorio,
- 9. José Ángel Aroldo Ramos Aguilar y/o Kevin Amílcar Ramos Aguilar,
- 10. Julio Cristóbal Gómez Lic,
- 11. Marlon Manolo Martínez Sincuir,
- 12. Carlos Estuardo Boch Ruiz,
- 13. Carlos Agustín Reyes Popol,
- 14. Winston Stevenson Nereida Aristondo,
- 15. Gerson Alexander Osorio Herrera,
- 16. Nicolas Chan De Sis,
- 17. Esvin Estuardo Herrera Ardiano,
- 18. Carlos Augusto Aguiar Escobar,
- 19. José Carmelo Sinay Ortiz,
- 20. Milton Noe Najarro García.
MINGOB destaca la transparencia del SP
Después de la conferencia de prensa, el Ministerio de Gobernación emitió información en redes sociales destacando que las autoridades del SP actuaron con transparencia.
"En conferencia de prensa, el director general del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, informó de forma transparente sobre los resultados de la requisa realizada ayer en el centro carcelario Fraijanes II", declararon en la cuenta de X de la cartera del Interior.
Asimismo, revelaron la participación de 500 agentes del SP y de varias unidades de la Policía Nacional Civil (PNC).
La cartera destacó que el funcionario indicó que durante la requisa se identificó al total de la población carcelaria por medio de dispositivos electrónicos. Al final, se determinó que 20 privados de libertad del Barrio 18 evadieron la justicia por lo que se iniciaron las investigaciones para esclarecer este hecho.
Estas pesquisas determinarán el nivel de responsabilidad de guardias del SP y personas externas, para presentar las denuncias ante el MP. Además, se desarrollan labores de inteligencia para dar con el paradero de los pandilleros, con el objetivo de retornarlos ante la justicia", resumieron las autoridades.