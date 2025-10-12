Villa Nueva festeja a Jesús Nazareno con carrera y procesión

Las principales calles y avenidas del casco urbano de Villa Nueva servirán de escenario para varias actividades religiosas este domingo 12 de octubre de 2025, en las que conmemorarán a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Trujillo. La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de la localidad (PMT), Dalia Santos, confirmó que durante la mañana estarán dando apoyo a una carrera de 6.5 kilómetros denominada "Corriendo por Jesús".
Santos señaló que la salida de los corredores está programada para las 8:00 horas y la actividad podría finalizar a eso de las 12:00 horas del mediodía. En ese sentido, la comunicadora pidió a los conductores tener paciencia y seguir todas las señales e indicaciones que les den los agentes de la PMT de la localidad.
En cuanto al recorrido de la carrera, Santos compartió que la salida y meta se ubicarán en frente a la Parroquia Inmaculada Concepción, Villa Nueva. Al dar el banderazo de salida, los corredores enfilarán por la ruta hacia Metro Centro, para luego doblar a la derecha hacia el Mercado Nuevo e instalaciones del Intecap de la localidad.
Finalmente, los corredore enfilarán por el Bulevar Reformadores, hasta la gasolinera del Mercado Viejo, donde empezarán a correr rumbo a la meta ubicada frente al templo.
Fieles llevarán en hombros a Jesús Nazareno
Tras la carrera 6.5K, se llevará a cabo otra actividad religiosa en las calles del centro de Villa Nueva, con el recorrido de la procesión de Jesús Nazareno de Trujillo. Fieles cargadores levantarán el anda a las 16:00 horas para realizar un solemne recorrido que abarcará al menos 15 cuadras.
La PMT de Villa Nueva indicó que el recorrido se realizará desde la 5a. a la 8a. calle, entre 6a. y 9a. avenidas de la zona 1. La Asociación de Jesús Nazareno de Trujillo informó que la actividad se desarrollará como festejo por los 6 años de declaración de alcalde perpetuo, 26 años de consagración, 26 años de declaración como protector perpetuo.
Asimismo, los fieles cargadores conmemorarán los 181 años de bendición papal a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Trujillo.