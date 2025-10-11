Accidente deja tres fallecidos en la ruta al Atlántico

Las autoridades investigan las causas de un accidente de tránsito que dejó tres fallecidos en el kilómetro 64.4 de la carretera al Atlántico, en área de Sanarate. Según las autoridades, el percance también dejó a tres personas con heridas de consideración que fueron llevadas a un centro asistencial en estado delicado.
En el lugar, un carro rojo se precipitó a una hondonada de por lo menos 500 metros de profundidad, cerca de una curva del sector. Cuando los bomberos llegaron al lugar, confirmaron que entre los fallecidos figura un niño de apenas 11 años.
Los fallecidos por este accidente de tránsito son María Laju Kushjum, de 42 años; Isaias Marin, de 19 y Yumbli Morales, de 11. Mientras tanto, los lesionados son Heydy Morales, de 18 años, Diana Jazmín Marín, de un año y Wilmer Morales, de 15.
Cabe resaltar que a la orilla de la carretera se ubicaron varias ambulancias y patrullas para las diligencias de investigación que se desarrollan en el lugar. Las autoridades viales instalaron señales de tránsito para evitar otros accidentes, en el carril derecho en dirección hacia el departamento de Izabal.