Insivumeh prevé aumento de lluvias durante la tarde y noche

Para este sábado 11 de octubre de 2025, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó posibles lluvias desde la madrugada, con tendencia a incrementarse durante la tarde y la noche. Asimismo, el ente científico añadió que también se espera un alza en la actividad eléctrica desde el sur hacia el centro del país, Valles de Oriente, Caribe y Franja Transversal del Norte.
El Insivumeh no descartó lluvias locales en el resto del país, así como nublados y neblina al amanecer. Para la mañana, la entidad pronosticó nubosidad dispersa, aunque puede presentarse cielo temporalmente despejado y alta radiación. El departamento de pronósticos indicó que el estado del clima estará relacionado con el paso de una onda del este.
En cuanto a las lluvias del amanecer y mañana, el Insivumeh señaló que ocurrirán en el Caribe y algunas zonas del Norte del país. "Las condiciones atmosféricas favorecen tormentas locales severas (abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo)", precisó el ente científico.
Recomendaciones ante las lluvias
El Insivumeh pidió tomar las precauciones ante crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños en la red vial del país.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) también pidió a los guatemaltecos tener un plan familiar de respuesta en caso de desastres naturales y preparar la mochila de las 72 horas por integrante.
En dicha mochila, Conred recomendó almacenar comida enlatada, copia de documentos de identificación, agua pura, radio de baterías, baterías, medicamentos, kits de primeros auxilios, linterna, ropa y frazadas, entre otros.
El ente de prevención hizo un llamado a reportar cualquier emergencia al número de teléfono 119 o a los cuerpos de bomberos más cercanos, recordando que es necesario que todos los guatemaltecos se involucren en temas de prevención durante la temporada de lluvias 2025.
