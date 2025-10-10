 Tránsito lento por trabajos en bajada de Villa Lobos
Nacionales

Tránsito lento por trabajos en bajada de Villa Lobos

Se mantiene circulación lenta en áreas aledañas, incluidas la calzada Aguilar Batres y el anillo Periférico.

., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) lleva a cabo este viernes, 10 de octubre, una serie de trabajos en la bajada de Villalobos, Villa Nueva, Guatemala, por lo cual se reporta tránsito lento en ese tramo y áreas aledañas.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, explicó que las labores de reparación se dan en seguimiento de incidentes generados por las torrenciales lluvias que se han presentado en el país.

"Las últimas lluvias causaron algunos estragos e impactó infraestructuras en el departamento de Guatemala. Ahora mismo están accionando en el puente Villa Lobos, al final de la bajada de Villa Lobos", dijo.

Añadió que debido a esta situación se generan complicaciones para los usuarios que van hacia la costa sur. Aproximadamente, la fila de congestionamiento llega al puente El Trébol. También se mantiene circulación lenta en áreas como la calzada Aguilar Batres y el anillo Periférico.

Mientras tanto, la PMT de Villa Nueva indicó que están en desarrollo los trabajos de asfalto en el kilómetro 13 CA-9 al sur y se registra movilidad lenta desde el kilómetro 16 al norte y Aguilar Batres al sur.

Rutas alternas

De acuerdo con Montejo, la vía alterna más cercana al punto donde se llevan a cabo las labores sería Ciudad San Cristóbal, hacia el bulevar Sur, en Mixco; sin embargo, ya se vio impactada. Por ello, sugirió a los usuarios optar por alguna de estas rutas:

  • Sector de la avenida Petapa, bajar desde San Miguel Petapa hacia Villa Nueva.
  • Usar conexión desde la ruta Interamericana occidente, llegando a San Lucas Sacatepéquez, y conectarse en la vía que va hacia Antigua Guatemala, pero cruzando por El Zope, en Bárcenas.
  • Calzada Atanasio Tzul hacia la Vía Alterna al Sur (VAS).

"Esto le ayudará a evitar atrasos en sus actividades diarias", indicó Montejo, quien también instó a los usuarios a circular con precaución y atender las instrucciones de los agentes de tránsito.

