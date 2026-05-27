 La fortuna que reparte la final de la Champions League
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La fortuna que reparte la final de la Champions League

Arsenal y Paris Saint-Germain buscarán tocar la gloria europea y asegurar ingresos millonarios.

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Balón y trofeo de la final de la Champions League 2025/26 - UEFA
Balón y trofeo de la final de la Champions League 2025/26 / FOTO: UEFA

La final de la UEFA Champions League 2026 tendrá mucho más en juego que la gloria deportiva. Sobre el césped, Arsenal y Paris Saint-Germain buscarán conquistar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo, pero fuera de la cancha ambos equipos también disputan un premio económico multimillonario. La UEFA ha consolidado un modelo de distribución que combina méritos deportivos, alcance comercial y valor televisivo, convirtiendo cada ronda superada en una fuente de ingresos clave para los clubes.

Para la temporada 2025/26, la UEFA proyectó repartir 2.467 millones de euros entre los participantes de la Champions League y la Supercopa de Europa. Solo por clasificar a la fase liga, cada club recibe una base fija de 18,62 millones de euros, cifra que aumenta progresivamente gracias a los bonos por victorias, empates y clasificación a las distintas rondas eliminatorias. El fondo destinado exclusivamente al rendimiento deportivo alcanza 914 millones de euros, una muestra de cómo el desempeño en el torneo se traduce directamente en beneficios económicos.

El jugoso premio económico en la final de la Champions League

El sistema también contempla el denominado "value pillar", mecanismo que sustituyó al antiguo market pool y que mezcla el valor comercial de cada mercado televisivo con el coeficiente histórico de los clubes en competiciones europeas. Este apartado distribuye 853 millones de euros adicionales y favorece especialmente a las instituciones con mayor presencia internacional y capacidad de generar audiencias globales. En consecuencia, disputar una final de Champions no solo significa aspirar al título, sino también fortalecer el atractivo comercial ante patrocinadores, cadenas de televisión y plataformas de streaming.

En esta edición, el contexto deportivo añade todavía más relevancia al enfrentamiento. El PSG intentará conquistar su segunda Champions League en apenas su tercera final continental, consolidando el proyecto que durante años buscó dominar Europa. Del otro lado, el Arsenal afronta la oportunidad de levantar por primera vez la ansiada "Orejona" en su segunda final del torneo. Más allá de quién se quede con el trofeo, ambos clubes ya aseguran un importante impacto financiero y mediático que puede marcar el futuro inmediato de sus proyectos deportivos.

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Partido entre Arsenal y PSG por la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2024/25 - Archivo

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