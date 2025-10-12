Presidios confirma "evasión de reos" en cárcel Fraijanes II

En la conferencia de prensa para dar resultados por las requisas realizadas en el centro carcelario Fraijanes II el titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Ludin Astolfo Godínez, confirmó la "evasión" de varios reos, bajo condiciones que se están investigando. Las autoridades confirmaron que, derivado de este hallazgo, se enviaron las notificaciones al Ministerio Público (MP) para que se inicien las investigaciones por la fuga de al menos 20 presos.
Estamos comprometidos y reconocemos la gravedad de este hecho y no vamos a descansar hasta lograr que los prófugos sean recapturados", declaró el director de la DGSP.
La DGSP no descartó que los reos fugados hayan recibido ayuda interna y externa en la cárcel de Fraijanes y que hasta el momento se tiene el reporte de 20 integrantes de la Mara 18 que "se evadieron". Godínez admitió que se presentaron fallas en el sistema de monitoreo del propio personal en áreas claves de Fraijanes II.
Godínez agregó que la fuga pudo haber sido planificada mucho antes, con apoyo interno y externo, para salir del complejo carcelario de Fraijanes II. "Esta evasión se realizó, posiblemente, por las restricciones que se han implementado a los privados de libertad en dichos centros, incluyendo a los centros que albergan a integrantes de la mara salvatrucha, no solo del barrio 18", consideró.
Esta evasión se ha limitado en estos centros, porque en estos centros se ha limitado su actuar", manifestaron.
Medidas tras la evasión
Godínez agregó que se han reforzado las medidas de seguridad de personal en Fraijanes II y se han implementado anillos de seguridad en el ingres con integrantes de la inspectoría general a mitad de camino, antes de llegar al centro carcelario.
Asimismo, las autoridades indicaron que cuentan con un equipo de élite que hace un tercer registro en todo el penal, esto para tratar de evitar y neutralizar las acciones que ellos pudieran intentar cometer. Por esa razón, las autoridades realizaron acciones inmediatas, incluyendo la presentación de una denuncia ante el MP.
Añadieron que la fuga no ocurrió en grupos grandes, sino que se desarrolló en distintos momentos y por eso se realizaron las gestiones para lograr la recaptura de los privados de libertad, entre ellas, solicitar las órdenes de recaptura internacionales en países vecinos.
Godínez añadió que, dentro del plan de recaptura, se han desplegado fuerzas especiales en puntos estratégicos del país y se ha coordinado la orden de captura internacional contra los 20 individuos evadidos. Asimismo, anunció que se reforzaron los controles en Fraijanes II, con más presencia policial y con equipos de guardia de la seguridad de élite en el área.
Se está colaborando estrechamente con los equipos de investigación de otras instituciones y se han activado mecanismos de cooperación con países vecinos, desde la DGSP", declaró.
¿Por qué se usa el término evasión?
Godínez explicó que el término que se usa es "evasión de la justicia", porque los reclusos lograron pasar porque podrían haber corrompido los accesos y por eso investigan si hubo dinero de por medio. Las autoridades descartaron suplantaciones en el proceso, y por ello tardaron más de 24 horas en dar los detalles, indicaron las autoridades.
El funcionario precisó que un equipo técnico está investigando si los vídeos de las cámaras de seguridad pueden ser recuperados, dentro de los procesos de investigación. Confirmaron que los reclusos que lograron salir del centro carcelario son 20 y pertenecen al barrio 18.
Niegan fugas en Renovación 1
El funcionario respondió a una de las preguntas realizadas en la conferencia de prensa, asegurando que en la cárcel Renovación 1 no se han reportado fugas de reos. El director de la DGSP negó que hayan planes para la salida de privados de libertad en el citado centro carcelario.