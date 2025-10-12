Helicóptero se desploma en California

Un helicóptero se estrelló el sábado en una calle de Huntington Beach, California, dejando cinco personas hospitalizadas, según informaron las autoridades locales. El accidente fue captado en varios videos que circulan en redes sociales, donde se observa cómo el aparato cae y se incendia tras impactar contra el pavimento.
Las imágenes, difundidas por una agencia internacional de noticias, muestran restos del helicóptero desperdigados por la vía mientras columnas de humo se elevan sobre la zona residencial. Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que provocó daños a vehículos estacionados y rompió ventanas de las viviendas cercanas.
De acuerdo con el comunicado municipal, el helicóptero está vinculado con el evento Cars and Copters, previsto para realizarse este domingo. Este encuentro reúne cada año a pilotos y propietarios de automóviles deportivos en una exhibición que combina aeronaves privadas y autos de lujo.
Cinco hospitalizados tras accidente de helicóptero
Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para controlar el fuego y atender a las víctimas. Las cinco personas heridas fueron trasladadas a hospitales del área, y aunque algunas presentan lesiones graves, las autoridades informaron que se encuentran fuera de peligro.
Las causas del accidente aún no se han determinado. Vecinos de la zona indicaron que el helicóptero parecía volar a baja altura antes de perder estabilidad y precipitarse. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) fueron notificadas y ya iniciaron una investigación para establecer las circunstancias del siniestro.
Como medida preventiva, el evento Cars and Copters podría ser suspendido mientras avanzan las pesquisas. Las autoridades locales pidieron a la población mantenerse alejada del área afectada, que permanecerá acordonada hasta nuevo aviso.
El accidente ha generado conmoción en la comunidad y reacciones inmediatas en redes sociales, donde los videos del impacto se han difundido ampliamente, mostrando la magnitud de lo ocurrido en una jornada que debía estar dedicada a la celebración de la aviación y el automovilismo.