 Helicóptero se desploma en California
Internacionales

Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en California

Caída de helicóptero en California deja imágenes escalofriantes.

Compartir:
Caída de helicóptero en California., GeoTechWar/X.
Caída de helicóptero en California. / FOTO: GeoTechWar/X.

Un helicóptero se estrelló el sábado en una calle de Huntington Beach, California, dejando cinco personas hospitalizadas, según informaron las autoridades locales. El accidente fue captado en varios videos que circulan en redes sociales, donde se observa cómo el aparato cae y se incendia tras impactar contra el pavimento.

Las imágenes, difundidas por una agencia internacional de noticias, muestran restos del helicóptero desperdigados por la vía mientras columnas de humo se elevan sobre la zona residencial. Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que provocó daños a vehículos estacionados y rompió ventanas de las viviendas cercanas.

De acuerdo con el comunicado municipal, el helicóptero está vinculado con el evento Cars and Copters, previsto para realizarse este domingo. Este encuentro reúne cada año a pilotos y propietarios de automóviles deportivos en una exhibición que combina aeronaves privadas y autos de lujo.

Cinco hospitalizados tras accidente de helicóptero 

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para controlar el fuego y atender a las víctimas. Las cinco personas heridas fueron trasladadas a hospitales del área, y aunque algunas presentan lesiones graves, las autoridades informaron que se encuentran fuera de peligro.

Las causas del accidente aún no se han determinado. Vecinos de la zona indicaron que el helicóptero parecía volar a baja altura antes de perder estabilidad y precipitarse. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) fueron notificadas y ya iniciaron una investigación para establecer las circunstancias del siniestro.

Como medida preventiva, el evento Cars and Copters podría ser suspendido mientras avanzan las pesquisas. Las autoridades locales pidieron a la población mantenerse alejada del área afectada, que permanecerá acordonada hasta nuevo aviso.

El accidente ha generado conmoción en la comunidad y reacciones inmediatas en redes sociales, donde los videos del impacto se han difundido ampliamente, mostrando la magnitud de lo ocurrido en una jornada que debía estar dedicada a la celebración de la aviación y el automovilismo.

En Portada

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes IIt
Nacionales

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II

09:20 AM, Oct 12
Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en Californiat
Internacionales

Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en California

08:25 AM, Oct 12
Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la aficiónt
Deportes

Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la afición

09:06 AM, Oct 12
Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1t
Nacionales

Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

09:03 AM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesReal MadridLluviasEE.UU.Seguridad vialMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos