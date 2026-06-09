 FMI presenta declaración donde destaca estabilidad económica de Guatemala
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FMI presenta declaración donde destaca estabilidad económica de Guatemala

El Fondo Monetario Internacional reconoció la resiliencia de la economía guatemalteca, su baja deuda pública y la solidez de su marco macroeconómico.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la declaración final de la Consulta del Artículo IV 2026 y reconoció la resiliencia de la economía guatemalteca, su baja deuda pública y la solidez de su marco macroeconómico.

El Ministerio de Finanzas Públicas anunció este martes 9 de junio que recibió favorablemente la evaluación de la misión del FMI, que reconoce la resiliencia de la economía guatemalteca y la solidez del marco macroeconómico construido a lo largo de muchos años mediante políticas fiscales y monetarias prudentes.

"Guatemala se destaca como uno de los referentes de estabilidad macroeconómica de la región, con una deuda pública baja, inflación contenida y una sólida posición externa. Estos fundamentos constituyen un ancla esencial en un contexto de elevada incertidumbre global y refrendan la gestión económica y fiscal responsable que ha caracterizado a esta administración.", indicó la cartera. 

Finanzas indicó que el país cuenta con todos los ingredientes necesarios para lograr una aceleración sostenida del crecimiento: una población joven y emprendedora, una posición geográfica estratégica, sólidos vínculos con los mercados norteamericanos y un significativo potencial sin explotar en infraestructura, logística, energía, turismo y manufactura.

"Como se ha establecido en su política general, el Gobierno del presidente Arévalo está decidido a aprovechar esta oportunidad impulsando una agenda de desarrollo centrada en la inversión, la competitividad, el fortalecimiento institucional, la creación de empleo y la mejora del bienestar social. Guatemala tiene la capacidad de consolidarse como una de las economías más dinámicas y atractivas de América Latina.", añadió dicho ministerio en comunicado. 

El Ministerio agregó que valora el diálogo constructivo mantenido con el FMI y considera sus recomendaciones como una contribución importante a la agenda de reformas del país.

"La estabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente: el reto que Guatemala tiene por delante es transformarla en mayor productividad, mayor competitividad y una prosperidad más ampliamente compartida.",  indicó. 

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La comitiva llegó al país para analizar de cerca cómo se consolida la legitimidad de las nuevas autoridades de la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y el TSE.

Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7*

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