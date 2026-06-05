 FMI: Factura petrolera limitará crecimiento de Guatemala
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El FMI advierte que factura petrolera moderará el crecimiento de Guatemala al 3,75 %

El jefe de la misión del FMI, Alex Kuliuk, señaló que la economía guatemalteca mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos.

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Imagen del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), colocado en la entrada de un edificio de la sede, el edificio HQ2, hoy miércoles 18 de mayo de 2011 en Washington DC, Estados Unidos, EFE/JIM LO SCALZO
Imagen del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), colocado en la entrada de un edificio de la sede, el edificio HQ2, hoy miércoles 18 de mayo de 2011 en Washington DC, Estados Unidos / FOTO: EFE/JIM LO SCALZO
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este viernes a Guatemala que el alza de los precios internacionales del petróleo derivada de la guerra en Oriente Medio moderará el crecimiento económico del país centroamericano hasta el 3,75 % durante 2026.

Esta proyección, dada a conocer por la misión del FMI al concluir su evaluación del Artículo IV para Guatemala, representa una desaceleración frente a la estimación inicial del Banco de Guatemala (Central), que las autoridades fijaron en un 4,1 % para este año.

El jefe de la misión del FMI, Alex Kuliuk, señaló en una conferencia de prensa que la economía guatemalteca mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos, tras registrar una expansión del 4,3 % en 2025, pero alertó de que el actual escenario internacional está alterando las previsiones del año.

"El choque petrolero está cambiando lo que había comenzado como un año muy favorable. Ahora nosotros prevemos que los efectos de la guerra en Oriente Medio moderen el crecimiento hasta 3 y 3/4 por ciento este año", detalló Kuliuk.

El jefe de la misión del multilateral recomendó reformas urgentes en infraestructura vial y contrataciones del Estado, e instó a Guatemala a transitar desde un modelo sustentado en el flujo de remesas hacia la inversión interna.

Esto, debido a la incertidumbre por las políticas comerciales de Estados Unidos, ya que actualmente las remesas de la diáspora equivalen al 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) guatemalteco.

FMI destaca solidez de Guatemala tras concluir visita técnica

Tras cinco días de evaluación, la delegación validó la resiliencia de los indicadores macroeconómicos al cierre de 2025.

Destacan resiliencia de economía guatemalteca

Al respecto, el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, coincidió en la resiliencia del país ante choques externos y matizó que la inflación (3,24 %) sigue controlada dentro del rango meta pese a las presiones internacionales.

"No vemos un escenario en el cual las remesas vayan a desaparecer ni a decrecer; simplemente empezamos a ver crecimientos más moderados. Nos alejaremos de ellas cuando el país provea mejores condiciones, sueldos y trabajos, lo que implica más infraestructura", explicó el funcionario.

El FMI valoró de forma positiva la reciente aprobación de la ley antilavado de dinero, considerándola alineada con los estándares internacionales de cara a las próximas evaluaciones de organismos de integridad financiera.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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