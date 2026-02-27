 FMI destaca solidez de Guatemala tras concluir visita técnica
FMI destaca solidez de Guatemala tras concluir visita técnica

Tras cinco días de evaluación, la delegación validó la resiliencia de los indicadores macroeconómicos al cierre de 2025.

Del 23 al 27 de febrero, Guatemala recibió la visita de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional
Del 23 al 27 de febrero, Guatemala recibió la visita de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional / FOTO: Foto Ministerio de Finanzas

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este viernes 27 de febrero, su visita preliminar a Guatemala, destacando un crecimiento económico superior al potencial, una inflación controlada del 1,70 % y avances en reformas de transparencia fiscal.

Tras cinco días de evaluación, la delegación encabezada por Alexander Culiuc validó la resiliencia de los indicadores macroeconómicos al cierre de 2025.

El Ministerio de Finanzas y el Banco de Guatemala (Banguat) confirmaron en sus canales oficiales que el análisis servirá de base para la revisión del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, programada entre mayo y junio de 2026.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, subrayó que los fundamentos del país se mantienen "inamovibles" ante presiones externas.

Por su parte, la viceministra de Finanzas, Patricia Joachín, resaltó el incremento del 9 % en la recaudación tributaria durante el último año, impulsado por la modernización tecnológica y una fiscalización más eficiente.

El FMI celebró especialmente la agenda legislativa orientada a la inversión, que incluye una nueva normativa de contrataciones del Estado bajo el modelo "Finanzas Inteligentes", reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas y estrategias contra el lavado de dinero y la corrupción.

Pese al optimismo, Culiuc enfatizó en el cierre de la visita que la sostenibilidad a largo plazo depende de la ejecución de inversión pública productiva, señalando como piezas clave la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley Integral contra el Lavado de Dinero.

La visita técnica concluyó con una reunión de alto nivel donde participaron representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Este acercamiento funciona como el preámbulo necesario para la evaluación anual definitiva que se realizará entre el 25 de mayo y el 5 de junio, según adelantaron las autoridades monetarias y fiscales guatemaltecas.

Taller internacional en Guatemala impulsa estrategias contra extorsiones desde prisiones

Guatemala acogió un diálogo en el que países de la región coordinaron acciones y compartieron buenas prácticas en contra del chantaje desde cárceles.

Vía EFE

