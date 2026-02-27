Taller en Guatemala aborda estrategias contra extorsiones

Guatemala se convirtió en el epicentro de un importante encuentro internacional que, durante tres jornadas, abordó estrategias clave para la prevención y lucha contra la extorsión originada desde los centros penitenciarios.
Del 25 al 27 de febrero, este taller especializado reunió a expertos y delegaciones de múltiples países, marcando un paso significativo en la modernización del Sistema Penitenciario (SP) y en el fortalecimiento de la cooperación regional frente al crimen organizado.
La iniciativa, impulsada en el marco del programa El PacCTO 2.0 y con el respaldo fundamental de la Unión Europea, posicionó a Guatemala como un punto de convergencia regional. El objetivo central fue abordar uno de los principales desafíos que afectan la seguridad ciudadana: la extorsión que se gesta y coordina desde el interior de las cárceles.
En el acto de clausura, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, subrayó la importancia de este foro como un espacio para contrastar realidades y avanzar con soluciones concretas. Villeda afirmó que "una sociedad no derrota la extorsión solo con indignación la derrota con método, coordinación, con evidencia y decisión que se sostiene", enfatizando la necesidad de un enfoque estratégico y persistente.
Por su parte, Roberto Tartaglia, experto clave del programa El PacCTO 2.0, detalló las buenas prácticas presentadas por los participantes internacionales. Estas abarcaron desde el tratamiento integral de las víctimas hasta aspectos estratégicos de investigación, judicialización y gestión penitenciaria. Este consolidado de experiencias permitirá la elaboración de un manual de referencia para la región.
Asimismo, Giovanni Tartaglia, director adjunto de El PacCTO 2.0, resaltó la identificación y mapeo de las estrategias de prevención y combate a la extorsión implementadas desde las prisiones del país, un paso crucial para optimizar futuras acciones.
Clausura institucional y compromisos
Durante las sesiones de trabajo, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP) de Guatemala intercambiaron experiencias con delegaciones internacionales provenientes de México, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Chile y Unicri.
Las mesas de trabajo se estructuraron en torno a tres ejes fundamentales que guiarán las acciones futuras: la evaluación de buenas prácticas regionales que sean susceptibles de adaptación local; el fortalecimiento y la mejora continua de los mecanismos de investigación; y la judicialización efectiva para garantizar consecuencias penales contundentes.
El diálogo técnico permitió compartir modelos de investigación innovadores, herramientas tecnológicas de vanguardia y estrategias de judicialización efectivas, aplicadas directamente al combate del chantaje telefónico y digital que se gesta desde redes criminales incrustadas en las cárceles. Además, el encuentro incluyó la sistematización de problemas comunes y dificultades prácticas que enfrenta cada país, junto con una descripción analítica de estos retos.
Las conclusiones del taller evidenciaron de manera contundente que la extorsión es un fenómeno transnacional que exige respuestas articuladas, una cooperación operativa robusta y marcos legales sólidos para su contención y erradicación.
Como resultado de este encuentro, las autoridades participantes acordaron una hoja de ruta técnica clara y ambiciosa, orientada a reforzar los controles internos en los centros penitenciarios, optimizar la coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades involucradas y avanzar en la profesionalización del personal penitenciario mediante la implementación de un protocolo estandarizado a nivel regional.
* Con información del Mingob y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.