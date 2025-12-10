 Requisa nocturna desmantela "call center" en Pavón
Nacionales

Requisa nocturna desmantela "call center" en Pavón

Las autoridades llevaron a cabo requisas nocturnas en dos prisiones, donde decomisaron una serie de artículos de tenencia ilícitas, incluida gran cantidad de celulares.

Compartir:
Decomisan celulares durante requisa en cárcel Pavón.,
Decomisan celulares durante requisa en cárcel Pavón. / FOTO:

Las autoridades implementaron requisas nocturnas en dos cárceles del país en seguimiento de incidentes violentos ocurridos recientemente y como parte de las acciones para combatir los cobros de extorsión y otras acciones ilícitas que ocurren desde lo interno de estos recintos y afectan a la población.

Según informó el director del Sistema Penitenciario, Jorge López, se llevó a cabo un operativo a raíz del incidente armado registrado el pasado lunes entre dos privados de libertad en el sector llamado "Resguardo Módulo", de la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en el complejo carcelario de Fraijanes, Guatemala.

Incidente armado en Pavón deja dos reos heridos

Bomberos auxiliaron a dos privados de libertad tras un incidente armado confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El funcionario explicó que durante la noche del martes, 9 de diciembre, se realizó una "requisa a fondo" en dicho sector, con agentes de la Guardia Penitenciaria y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario en búsqueda de posibles ilícitos.

Como resultado, se tuvo la incautación de 31 teléfonos celulares que, según aseguró López, ya no podrán ser utilizados para extorsionar ni ordenar crímenes hacia el exterior. Asimismo, se localizaron dos armas de fuego y una granada que "ya no pondrán en peligro más vidas".

"Este es un duro golpe a las estructuras criminales que operaban desde el interior de la Granja, que manejaban prácticamente un ‘call center’", enfatizó el director de Presidios.

Foto embed
Decomisan celulares durante requisa en cárcel Pavón. - Sistema Penitenciario

Requisa en Matamoros

Asimismo, con base en información de Inteligencia Penitenciaria sobre la tenencia de dispositivos electrónicos, las autoridades ordenaron una requisa sorpresa en el centro de detención de la zona 1 capitalina, en el Cuartel Matamoros.

El personal de los diferentes equipos de seguridad implementó una verificación en los diferentes sectores y se tuvo como resultado la incautación de cuatro teléfonos celulares en el área de mujeres.

Foto embed
Requisa nocturna en la cárcel Matamoros. - Sistema Penitenciario

Reafirma compromiso con retomar control en cárceles

El director del Sistema Penitenciario aseguró que su administración, bajo el liderazgo del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, está comprometida con restablecer en las prisiones el orden, control y seguridad con transparencia.

"Asimismo, hago saber que no cederemos ante chantajes, ni negociaciones de parte de privados de libertad", puntualizó.

En Portada

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanost
Nacionales

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanos

07:28 AM, Dic 10
Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaront
Internacionales

Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaron

08:17 AM, Dic 10
¿Quién era Hyuston, el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?t
Nacionales

¿Quién era "Hyuston", el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

07:40 AM, Dic 10
Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneot
Deportes

Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneo

06:57 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos