Requisa nocturna desmantela "call center" en Pavón

Las autoridades implementaron requisas nocturnas en dos cárceles del país en seguimiento de incidentes violentos ocurridos recientemente y como parte de las acciones para combatir los cobros de extorsión y otras acciones ilícitas que ocurren desde lo interno de estos recintos y afectan a la población.
Según informó el director del Sistema Penitenciario, Jorge López, se llevó a cabo un operativo a raíz del incidente armado registrado el pasado lunes entre dos privados de libertad en el sector llamado "Resguardo Módulo", de la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en el complejo carcelario de Fraijanes, Guatemala.
El funcionario explicó que durante la noche del martes, 9 de diciembre, se realizó una "requisa a fondo" en dicho sector, con agentes de la Guardia Penitenciaria y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario en búsqueda de posibles ilícitos.
Como resultado, se tuvo la incautación de 31 teléfonos celulares que, según aseguró López, ya no podrán ser utilizados para extorsionar ni ordenar crímenes hacia el exterior. Asimismo, se localizaron dos armas de fuego y una granada que "ya no pondrán en peligro más vidas".
"Este es un duro golpe a las estructuras criminales que operaban desde el interior de la Granja, que manejaban prácticamente un ‘call center’", enfatizó el director de Presidios.
Requisa en Matamoros
Asimismo, con base en información de Inteligencia Penitenciaria sobre la tenencia de dispositivos electrónicos, las autoridades ordenaron una requisa sorpresa en el centro de detención de la zona 1 capitalina, en el Cuartel Matamoros.
El personal de los diferentes equipos de seguridad implementó una verificación en los diferentes sectores y se tuvo como resultado la incautación de cuatro teléfonos celulares en el área de mujeres.
Reafirma compromiso con retomar control en cárceles
El director del Sistema Penitenciario aseguró que su administración, bajo el liderazgo del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, está comprometida con restablecer en las prisiones el orden, control y seguridad con transparencia.
"Asimismo, hago saber que no cederemos ante chantajes, ni negociaciones de parte de privados de libertad", puntualizó.