Incidente armado en Pavón deja dos reos heridos

Paramédicos de Bomberos Voluntarios le brindaron los primeros auxilios a dos privados de libertad que resultaron heridos de arma de fuego en la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes, la tarde de este lunes 8 de diciembre.
Bomberos estabilizaron a dos hombres quienes presentaban heridas de proyectil de arma de fuego.
Loas afectados fueron auxiliados por Bomberos Voluntarios y trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios en donde son custodiados por guardias penitenciarios.
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) confirmó que en el sector módulo de la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes, se registró un incidente entre privados de libertad que terminó en detonaciones de arma de fuego, resultando dos privados de libertad heridos.
Los involucrados fueron sometidos al orden por la fuerza Élite del Sistema Penitenciario y el centro se encuentra bajo control.
El arma de fuego fue incautada y puesta a disposición de la autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*