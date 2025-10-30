Decomisan dinero, celulares y armas tras requisa en Pavón

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala, luego de que un privado de libertad transmitiera en vivo desde el interior del centro carcelario. Como resultado fueron decomisados diferentes objetos de tenencia ilícita, incluido licor, teléfonos y armas.
Por instrucciones del director general en funciones del Sistema Penitenciario, Mario Pacay, en las últimas horas se realizó el operativo en el área 5B de la prisión luego de que un privado de libertad transmitiera en vivo desde el interior del centro.
La verificación estuvo a cargo de agentes élite y guardias penitenciarios del centro. Como resultado, se incautó: dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego, latas de cerveza, botellas de licor, aparatos eléctricos y cargadores.
Reos serán puestos a disposición por nuevos delitos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el operativo se identificó a dos privados de libertad que habrían cometido nuevos delitos al tener en su poder objetos que no están permitidos dentro del centro carcelario.
Se trata de José Luis Osoy Hernández, de 32 años, quien cumple condena por el delito posesión de material pornográfico de personas menores de edad, comercialización o difusión, desde el 31 de julio del 2018. Y Mario René Gálvez Ponce, de 28 años, recluido por el delito de homicidio desde el 3 julio del 2021.
A Osoy se le incautaron dos pistolas con varias tolvas y 25 mil quetzales en efectivo. Mientras tanto, se determinó que Gálvez tenía en su poder un celular.
Además, el Sistema Penitenciario indicó que, en seguimiento a un video difundido en la red social TikTok se identificó a Gálvez, quien fue aislado de forma inmediata y puesto a disposición de las autoridades competentes para la imputación de nuevos delitos.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7