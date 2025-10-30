Reo transmite en vivo desde Pavón

Un video transmitido en vivo desde el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón volvió a poner bajo escrutinio al Sistema Penitenciario (SP) y las condiciones irregulares que persisten dentro de algunos centros de detención. La grabación, difundida a través de TikTok, mostró a un privado de libertad en una celda con objetos prohibidos y comodidades ajenas al régimen penitenciario, lo que reveló presuntos actos de corrupción y el control que ciertos reclusos mantienen al interior del penal.
La transmisión duró alrededor de tres minutos. En ella, el interno —identificado por las autoridades como Mario René Gálvez Ponce, de 28 años— conversa con una mujer que también aparece en pantalla. Durante el video, Gálvez presume grandes cantidades de dinero en efectivo, muestra una refrigeradora con bebidas alcohólicas, incluyendo latas de cerveza y botellas de licor, y señala que dispone de drogas. Además, se observan aparatos electrónicos, una televisión moderna, un escritorio y una silla ejecutiva. El ambiente que rodea al interno dista de la apariencia de una celda común: parece más bien un espacio acondicionado con privilegios indebidos.
Requisa en Pavón por reo que transmitió en TikTok
Tras la difusión del material, la Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó que, por instrucciones del director general en funciones, Mario Pacay, se realizó una requisa en el área 5B de la cárcel de Pavón. El operativo fue ejecutado por agentes élite y guardias penitenciarios, logrando el decomiso de dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego, bebidas alcohólicas, aparatos eléctricos y cargadores.
Según el SP, además del reo que transmitió en vivo, otro interno fue identificado y ambos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para la imputación de nuevos delitos.
Las imágenes viralizadas provocaron indignación entre usuarios en redes sociales, quienes señalan la facilidad con la que algunos internos acceden a comodidades y objetos de lujo, mientras persisten denuncias de corrupción y complicidad institucional.
Este incidente ocurre días después de que se revelara la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 del centro de máxima seguridad Fraijanes II, un hecho que desató una serie de operativos y capturas.
El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, detuvo el último fin de semana a 23 agentes penitenciarios presuntamente vinculados a la evasión de los reos. Según la fiscalía, los detenidos pertenecían a la escuadra "A" encargada de custodiar a 256 reclusos y enfrentan cargos por cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes.