 Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 8 guardias del SP
Nacionales

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SP

Las fuerzas de seguridad indicaron que la captura se desarrolló en el marco de los allanamientos por la fuga de 20 reos de Fraijanes II.

Compartir:
Un vasto operativo se desarrolla en el centro carcelario Fraijanes II por la fuga de 20 reos., PNC de Guatemala.
Un vasto operativo se desarrolla en el centro carcelario Fraijanes II por la fuga de 20 reos. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP) fueron capturados la mañana de este sábado 25 de octubre por la fuga de 20 reos del centro carcelario Fraijanes II. En la confirmación, la PNC especificó que también dan apoyo al allanamiento que se desarrolla en dos viviendas de la capital por el mismo caso.

La institución policial agregó que las mencionadas viviendas se ubican en las zonas 10 y 15 de la Ciudad de Guatemala. Además, la entidad de seguridad compartió imágenes en las que se demuestra que también se desarrolla un vasto operativo en el citado penal, en busca de evidencias para dar con los responsables de la evasión de los reclusos.

La PNC precisó que los ocho detenidos son acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión, en el marco del caso Fraijanes II. Cabe resaltar que el Ministerio Público ahondó detalles de las acciones de este sábado, afirmando que la requisa en este penal y los allanamientos ya descritos buscan el hallazgo de evidencias por el mismo caso.

Según la fiscalía, con las capturas en las viviendas y en el centro carcelario Fraijanes II, suman 23 los capturados por sospechas de su participación en los delitos antes descritos.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente. El caso se encuentra bajo reserva", subrayó el MP.

Detienen a “El Enano”, peligroso sicario del Barrio 18

Mario Sisimit ya ha cumplido dos condenas y había recobrado su libertad en agosto, pero se vinculó nuevamente con hechos ilícitos.

En Portada

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SPt
Nacionales

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SP

10:08 AM, Oct 25
Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palenciat
Nacionales

Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palencia

08:08 AM, Oct 25
Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvret
Internacionales

Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvre

09:30 AM, Oct 25
Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemalat
Deportes

Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemala

09:49 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadJuegos CentroamericanosEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos