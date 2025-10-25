Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 8 guardias del SP

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP) fueron capturados la mañana de este sábado 25 de octubre por la fuga de 20 reos del centro carcelario Fraijanes II. En la confirmación, la PNC especificó que también dan apoyo al allanamiento que se desarrolla en dos viviendas de la capital por el mismo caso.
La institución policial agregó que las mencionadas viviendas se ubican en las zonas 10 y 15 de la Ciudad de Guatemala. Además, la entidad de seguridad compartió imágenes en las que se demuestra que también se desarrolla un vasto operativo en el citado penal, en busca de evidencias para dar con los responsables de la evasión de los reclusos.
La PNC precisó que los ocho detenidos son acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión, en el marco del caso Fraijanes II. Cabe resaltar que el Ministerio Público ahondó detalles de las acciones de este sábado, afirmando que la requisa en este penal y los allanamientos ya descritos buscan el hallazgo de evidencias por el mismo caso.
Según la fiscalía, con las capturas en las viviendas y en el centro carcelario Fraijanes II, suman 23 los capturados por sospechas de su participación en los delitos antes descritos.
Los aprehendidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente. El caso se encuentra bajo reserva", subrayó el MP.