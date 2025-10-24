Detenido 'El Enano', peligroso sicario del Barrio 18

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este viernes, 24 de octubre, fue capturado un peligroso sicario del Barrio 18 en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la colonia Magnolias, zona 6 de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango.
Se trata de Mario David Sisimit Cutzal, de 39 años, alias "Cartoon o Enano", quien fue ubicado durante un allanamiento a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP).
Aunque esta captura se registró dentro de las acciones de búsqueda y localización de los reos fugados de Fraijanes II que se implementaron en áreas fronterizas del país, la PNC aclaró que no se trata de uno de ellos.
Recobra su libertad, pero vuelve a cometer delitos y busca ampliar territorio
De acuerdo con la información compartida por la PNC, alias "Cartoon o Enano" es miembro activo de una clica de la mara 18 y ya había cumplido dos condenas por homicidio y homicidio en grado de tentativa.
El sospechoso tiene rango de "homie o soldado" y lideraba su centro de operación en la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco, Guatemala, donde habría coordinado una serie de hechos delictivos.
Recobró su libertad el 5 de agosto pasado y, según la PNC, en estos dos meses ya había vuelto a las operaciones delictivas y se involucró en casos de extorsión y distribución de droga.
Según las investigaciones, después de salir de la cárcel este individuo se trasladó hacia el sur occidente del país con el fin de ampliar su territorio criminal, por lo que la oportuna intervención de las autoridades frenó esa expansión.
La policía compartió que, en esta ocasión, Sisimit fue detenido por posesión de cocaína y celulares vinculados a posibles casos de extorsión, por lo que la investigación en su contra continúa.
Finalmente, detalló que también registra antecedentes criminales por delitos como robo, robo agravado, homicidio, homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.