Madre e hija capturadas por robo de trajes típicos

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo 19 de octubre que realizó operativos para detener a dos mujeres, madre e hija, por señalamientos de supuestamente haber robado trajes típicos valorados en más de Q.10 mil 475. Según el parte policial, la detención de ambas sospechosas se ejecutó en la zona 4 del municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango.
La entidad de seguridad indicó que la mujer adulta es de 38 años y su hija es una joven de 18 años. Además, los uniformados precisaron que las dos afectadas estaban vendiendo cinco cortes, once güipiles y cuatro delantales típicos, los cuales les fueron decomisados.
Además, a las damas señaladas del hurto de los trajes se les decomisó dinero en efectivo, posiblemente fruto del comercio de las vestimentas tradicionales. Ambas detenidas y la mercadería decomisada fueron trasladadas a la sede policial para los registros pertinentes.
Posteriormente, las sospechosas fueron puestas a disposición de un juez de tuno para resolver su situación legal. La ropa encontrada en su poder fue embalada como prueba para resolver el caso en contra de las detenidas.
Más mujeres capturadas
La PNC precisó que realizó más capturas durante la noche y madrugada, una de ellas se ejecutó en la aldea Agua Caliente, del municipio de Cabañas, departamento Zacapa. En ese lugar aprehendieron a otra mujer, identificada únicamente como Paola, de 37 años.
Según el parte policial, contra la detenida pesa una orden de aprehensión por acusaciones de atentado. Presuntamente, la capturada agredió a una agente de la PNC en el año 2023, informaron las fuerzas de seguridad.
En la capital, la PNC reportó la captura de una cuata mujer, por sospechas de pertenecer a la pandilla del barrio 18. La capturada fue identificada únicamente como Jaquelyn y según el parte policial, la joven tenía orden de captura por el delito de asociación ilícita
Su aprehensión se ejecutó en la 12 avenida final de la colonia Atlántida, zona 18. El ente de seguridad precisó que fueron policías de la comisaría 12 quienes ejecutaron la orden de detención.
La PNC indicó que, al momento de la captura, la mujer "se disponía a una visita conyugal en el Preventivo para Hombres de la zona 18".