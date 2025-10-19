 Madre e hija capturadas por robo de trajes típicos
Nacionales

Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicos

Según las autoridades, el monto de los trajes típicos robados asciende a más de Q10 mil.

Compartir:
Ambas detenidas fueron llevadas a un juzgado para solventar su situación legal., PNC de Guatemala.
Ambas detenidas fueron llevadas a un juzgado para solventar su situación legal. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo 19 de octubre que realizó operativos para detener a dos mujeres, madre e hija, por señalamientos de supuestamente haber robado trajes típicos valorados en más de Q.10 mil 475. Según el parte policial, la detención de ambas sospechosas se ejecutó en la zona 4 del municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango.

La entidad de seguridad indicó que la mujer adulta es de 38 años y su hija es una joven de 18 años. Además, los uniformados precisaron que las dos afectadas estaban vendiendo cinco cortes, once güipiles y cuatro delantales típicos, los cuales les fueron decomisados.

Además, a las damas señaladas del hurto de los trajes se les decomisó dinero en efectivo, posiblemente fruto del comercio de las vestimentas tradicionales. Ambas detenidas y la mercadería decomisada fueron trasladadas a la sede policial para los registros pertinentes.

Posteriormente, las sospechosas fueron puestas a disposición de un juez de tuno para resolver su situación legal. La ropa encontrada en su poder fue embalada como prueba para resolver el caso en contra de las detenidas.

Más mujeres capturadas

La PNC precisó que realizó más capturas durante la noche y madrugada, una de ellas se ejecutó en la aldea Agua Caliente, del municipio de Cabañas, departamento Zacapa. En ese lugar aprehendieron a otra mujer, identificada únicamente como Paola, de 37 años.

Según el parte policial, contra la detenida pesa una orden de aprehensión por acusaciones de atentado. Presuntamente, la capturada agredió a una agente de la PNC en el año 2023, informaron las fuerzas de seguridad.

En la capital, la PNC reportó la captura de una cuata mujer, por sospechas de pertenecer a la pandilla del barrio 18. La capturada fue identificada únicamente como Jaquelyn y según el parte policial, la joven tenía orden de captura por el delito de asociación ilícita

Su aprehensión se ejecutó en la 12 avenida final de la colonia Atlántida, zona 18. El ente de seguridad precisó que fueron policías de la comisaría 12 quienes ejecutaron la orden de detención.

La PNC indicó que, al momento de la captura, la mujer "se disponía a una visita conyugal en el Preventivo para Hombres de la zona 18".

Fotos: Mantienen búsqueda de joven arrastrado por el río Cuilco

Bomberos Municipales Departamentales mantienen activa la búsqueda de un joven de 18 años que fue arrastrado por el río Cuilco.

En Portada

Juegos Centroamericanos 2025: Guatemala suma siete récordst
Deportes

Juegos Centroamericanos 2025: Guatemala suma siete récords

07:26 AM, Oct 19
Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvret
Internacionales

Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvre

08:27 AM, Oct 19
Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridost
Nacionales

Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridos

07:44 AM, Oct 19
Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicost
Nacionales

Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicos

08:57 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vial#liganacionalEE.UU.LluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos