 Mantienen búsqueda de joven arrastrado por el río Cuilco
Fotos: Mantienen búsqueda de joven arrastrado por el río Cuilco

Bomberos Municipales Departamentales mantienen activa la búsqueda de un joven de 18 años que fue arrastrado por el río Cuilco.

En total son dos búsquedas de desaparecidos las que desarrollan los cuerpos de rescate. , Bomberos Municipales Departamentales.
En total son dos búsquedas de desaparecidos las que desarrollan los cuerpos de rescate. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Integrantes de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales mantienen la búsqueda de un joven de 18 años, por tercer día consecutivo, luego de que fuera arrastrado por la corriente del río Cuilco desde el pasado jueves. Los paramédicos mantienen las tareas de apoyo durante este sábado 18 de octubre de 2025, realizando patrullajes de vigilancia en varias comunidades aledañas al afluente.

La entidad informó que el desaparecido se identifica como Hugo Ismael Domingo Cinto, de 18 años. Según la entidad, el joven fue arrastrado en un punto entre el caserío La Peña y la aldea El Zapote.

Búsqueda de joven desaparecido en el río Cuilco. / Bomberos Municipales Departamentales

Búsqueda de joven desaparecido en el río Cuilco. / Bomberos Municipales Departamentales

Búsqueda de joven desaparecido en el río Cuilco. / Bomberos Municipales Departamentales

Búsqueda de joven desaparecido en el río Cuilco. / Bomberos Municipales Departamentales

Ambas localidades pertenecen al municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, precisaron los paramédicos. Para ubicar al afectado más rápidamente, dos estaciones bomberiles trabajan en la tarea de búsqueda.

Los integrantes pertenecen a las estaciones número 47 y número 124 de San Miguel Ixtahuacán y de Sipacapa, respectivamente. La entidad indicó que los bomberos se movilizaron al lugar a bordo de las unidades móviles identificadas con los números RD-29 y RD-120.

Asimismo, agradecieron el apoyo de varios vecinos, quienes apoyan los recorridos con la esperanza de encontrar al afectado.

Otro desaparecido en San Miguel Petapa

Este cuerpo de socorro también reportó que da apoyo a las tareas de búsqueda de un hombre que habría quedado soterrado en el sector de La Cartonera, entre Villa Nueva y San Miguel Petapa. En el lugar, Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Municipales trabajan en conjunto para tratar de hallar al afectado, quien se encontraba trabajando en la ladera de una barranca cuando un alud lo sepultó.  

Los paramédicos informaron que el hombre desaparecido en este sector del departamento de Guatemala es Walter Mardoqueo Peralta, de 57 años, quien permanece desaparecido. Los paramédicos añadieron que en el área de trabajo se estableció un puesto de comando de incidentes para coordinar las operaciones.

Este cuerpo de rescate subrayó la participación de un bombero canino llamado Lucas, que está especializado en este tipo de búsquedas por la institución.

Continúa labor de rescate en La Cartonera, San Miguel Petapa

Por tercer día consecutivo, Bomberos Municipales trabajan en el sector conocido como “La Cartonera”, para rescatar a un hombre soterrado.

