Continúa labor de rescate en La Cartonera, San Miguel Petapa

Bomberos Municipales cumplieron su tercer día consecutivo de trabajo en un sector de San Miguel Petapa, conocido como "La Cartonera", para ubicar a un hombre que fue reportado como desaparecido a causa de un derrumbe de tierra. El vocero bomberil José Santizo precisó que el lugar de la emergencia está entre la zona 12 de Villa Nueva y la zona 7 de San Miguel Petapa.
En imágenes, el comunicador mostró como varios rescatistas acudieron al lugar, con azadones en mano, para escarbar la tierra suelta, con el fin de encontrar a la supuesta víctima. Varias ambulancias llegaron al área afectada, mostraron los cuerpos de rescate.