Pasarela colapsa en la Aguilar Batres

Una pasarela ubicada en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12 de Villa Nueva, colapsó la mañana de este sábado luego de que un vehículo de transporte pesado, que trasladaba un cilindro de gran tamaño, impactara contra su estructura.
El hecho ocurrió frente al Liceo Javier, en el sector conocido como Parada Javier, con dirección hacia la ciudad de Guatemala. A raíz del impacto, la estructura se vino abajo por completo, provocando el cierre total de la ruta en los carriles principales, auxiliares y del Transmetro.
La Municipalidad de Villa Nueva informó que se trabaja en coordinación con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad de Guatemala para habilitar un reversible por la vía del Transmetro, con el objetivo de permitir la circulación hacia la capital.
De forma paralela, se implementaron desvíos en el bulevar de Cenma con dirección hacia El Búcaro y Ciudad Real, para vehículos livianos. También se realiza apoyo en el desvío de tránsito en el bulevar sur de San Cristóbal para mitigar la carga vehicular en la zona.
Rutas alternas
Las autoridades recomendaron a los conductores provenientes del sur del país o de municipios cercanos utilizar rutas alternas o evitar ingresar a la ciudad de Guatemala durante la mañana, ya que los trabajos para retirar la estructura colapsada podrían prolongarse por varias horas.
Además, se hizo un llamado a los pilotos de transporte pesado a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, para evitar accidentes que comprometen la seguridad y afectan la movilidad en una de las arterias más transitadas del área metropolitana.