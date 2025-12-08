Policía desmantela guarida de pandilla y halla cadáver

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo este lunes, 8 de diciembre, un operativo en el marco del cual lograron desmantelar una guarida de integrantes de la pandilla del Barrio 18, la cual se funcionaba en un inmueble ubicado en la colonia Pérez Guisasola, aldea San José La Comunidad, zona 10 de Mixco, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la intervención se llevó a cabo en seguimiento de una investigación que se inició luego que dos personas con heridas de bala fueran trasladadas desde una casa del sector hacia un centro asistencial.
Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) coordinaron con la fiscalía para realizar un operativo en un inmueble ubicado en el callejón de la 20 calle, numeral 4-13, de la referida colonia.
Al inspeccionar la vivienda, se localizaron 338 bolsas con marihuana, cinco celulares, dos radios portátiles, cámaras de video vigilancia, un casco, una caja térmica, ropa con manchas de sangre y dos altares alusivos a la Santa Muerte.
"La casa funcionaba como guarida y punto de narcomenudeo de la terrorista mara 18. En el interior también fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 47 años, quien presentaba al menos dos heridas de arma de fuego, en la cabeza y tórax", explicó un portavoz de la PNC.
Alias "La Chaparra" es detenida tras macabro hallazgo
La institución de seguridad informó que luego de confirmarse la presencia del cadáver de esta persona y la serie de indicios mencionados, los agentes procedieron a la captura de Estefany Paola Araujo Juárez, de 25 años, alias "La Chaparra", quien se encontraba en el lugar.
Esta persona es presuntamente miembro de la pandilla del Barrio 18 y, ante su posible implicación en diferentes actividades ilícitas, los policías de la comisaría 16 la trasladaron ante los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.
Según los registros policiales, "La Chaparra" cuenta con un antecedente fechado el 5 de septiembre de 2024 por el delito de tráfico, comercio y almacenamiento ilícito.
La policía informó que la investigación continúa para establecer la relación de la capturada con los hechos ocurridos en el sector y determinar la participación de otros posibles implicados.