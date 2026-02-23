 Misión del FMI visita Guatemala para evaluar su situación macroeconómica
Misión del FMI visita Guatemala para evaluar su situación macroeconómica

La delegación del FMI hará una evaluación del cierre de los indicadores económicos que tuvo el país en 2025 y de las perspectivas que se tienen para este año.

Una delegación del Fondo Monetario Internacional estará en Guatemala del 23 al 27 de febrero para evaluar la situación macroeconómica y fiscal del país. / FOTO: Foto Minfin

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó este lunes 23 de febrero una visita de cinco días a Guatemala para evaluar la situación de los indicadores económicos del país, según detallaron fuentes oficiales.

El presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Álvaro González, informó que la misión sostendrá reuniones con representantes del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y también con miembros de la iniciativa privado, entre otros sectores.

La delegación hará una evaluación del cierre de los indicadores económicos que tuvo el país en 2025 y de las perspectivas que se tienen para este año, comentó el funcionario.

El presidente de la banca central expresó que el año pasado Guatemala tuvo un crecimiento económico del 4,1 % y que el mismo porcentaje se espera para 2026.

La misión del FMI también analizará el comportamiento de las exportaciones al mercado internacional, el flujo de las remesas familiares y la Inversión Extranjera Directa (IED).

De acuerdo con información preliminar, la IED alcanzó el año pasado unos 1.865 millones de dólares, mientras que la inflación cerró en 1,70 %.

Las remesas tuvieron el año pasado un crecimiento superior al 18 por ciento en relación a 2024 y superaron los 25.530 millones de dólares, de acuerdo con las cifras oficiales.

González dijo que la evaluación de esta misión es de carácter preliminar, ya que entre el 25 de mayo y 5 de junio próximo arribará otra delegación del FMI para hacer la revisión anual de la situación económica guatemalteca y dar a conocer los hallazgos encontrados.

La misión, que permanecerá hasta el viernes en Guatemala, también tiene previsto reunirse con representantes del Congreso y sectores académicos.

Vía EFE

