Presidente del TSE reitera que no hubo fraude electoral

La semana pasada, el Juzgado Segundo Penal resolvió suspender la persecución penal en contra de los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) vinculados al proceso del caso donde se investigan supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El juez Mario Hichos, consideró que el Ministerio Público (MP) no puede continuar la investigación contra los togados y ordenó que el expediente continúe por la vía administrativa y no la penal. En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se abordó el tema con el presidente del TSE, Gabriel Aguilera, señalado en esta investigación.
El magistrado recordó que la pesquisa se ha relacionado con el proceso de adquisición del sistema como tal y lógicamente la legislación guatemalteca establece que previo a establecerse si es una causa penal, debe de agotarse la vía administrativa. Aseguró que es justamente ese punto el que se ha estado argumentando en los últimos dos años y finalmente se logró el pasado viernes.
"En su momento, el contexto político que había en el 2023 era una narrativa que han tratado de sostener relacionada con un fraude electoral. Entonces, se fueron por la vía de la contratación del sistema argumentando que hubo fraude en la forma de contratar el sistema, ya que esta empresa era la que haría el fraude electoral", explicó.
Según sus palabras, todo era una narrativa que iba relacionada lógicamente con la vía penal que llevó a que, con el apoyo de varios sectores políticos, se les levantara la inmunidad. "En aquel entonces, la idea también era apartarnos del cargo, capturarnos y, en su momento, anular las elecciones. Por eso, fueron directamente a la vía penal", argumentó.
El entrevistado explicó que en el caso del TREP el argumento es que existía una oferta más baja. Pero recordó que el TSE durante proceso electoral puede hacer compras directas, es decir, ni siquiera era necesario abrirlo a la competencia. Sin embargo, manifestó que en aras de la transparencia, como magistratura se fomentó la competencia entre varias empresas.
Añadió que había una oferta más barata, pero el precio no es el único lineamiento a seguir, sino que hay que analizar calidad, si la compañía tiene experiencia en otros países, entre otros temas. Fue justamente ese tipo de aspectos que se tomaron en cuenta para la adquisición y, además, el análisis de una comisión de adjudicación, que cuenta con técnicos expertos en el tema informático y que recomendaron a quién adjudicarle el contrato.
Por ello, aseguró que cualquier señalamiento de corrupción es totalmente falso y aclaró que en el caso no se habla absolutamente nada de un tema de cohecho, sobornos, nada de eso. "Cuando se habla de fraude económico, este delito fue modificado en su momento y habla de algún artificio para la contratación", aseguró. También aseguró que tanto él como sus compañeros han estado presentes para dar la cara y defenderse.
Descarta fraude electoral
El magistrado Aguilera reiteró que fue un tema realmente coordinado el surgimiento del caso TREP y que se tomara la vía penal, en lugar de la administrativa. En su opinión, el objetivo capturarlos y quitarlos del cargo, porque así ya podrían contar con personas "que se prestaran a ese tema" de la narrativa de un supuesto fraude.
"El resultado que querían era anular las elecciones. Nosotros quedamos en medio de este lío que, a la fecha, a mí me parece absurdo que siga entre el Ejecutivo y el Ministerio Público con esos temas. Los guatemaltecos están hartos dos años después de las elecciones, casi tres años. Seguir discutiendo si se ganó o no se ganó la elección es una cosa totalmente absurda", expresó.
Indicó que de parte de la fiscalía hablan de un fraude y hacen referencia al TREP, pero hay muchas incongruencias en sus argumentos. "Dicen que las juntas electorales hicieron un trabajo excelente y agradecen a la población, pero luego dicen que las actas que las juntas llenaron son nulas. Eso no tiene ninguna congruencia, felicitar a alguien por su trabajo y luego decir que es nulo", dijo.
Finalmente, fue enfático en indicar que ellos mismos se contradicen y que se sabe que no hubo fraude.