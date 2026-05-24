 Belgrano gana su primer título élite en 121 años de historia
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Belgrano sorprende a River Plate en la final del futbol argentino

En un cierre dramático, el equipo de Córdoba logra una hazaña que esperaron 121 años.

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Belgrano es campeón por vez primera tras 121 años de historia
Belgrano es campeón por vez primera tras 121 años de historia / FOTO: EFE

Belgrano de Córdoba se rebeló este domingo a la adversidad y de remontada derrotó por 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura argentino que le ha consagrado campeón por primera vez en sus 121 años de historia.

Dos goles de Nicolás ‘Uvita’ Fernández en los últimos cinco minutos (ms.85 y 88) le permitieron al elenco cordobés coronarse en la elite desde su constitución como club deportivo el 19 de marzo de 1905 en la ciudad cordobesa de Alberdi.

Facundo Colidio (m.18) y Tomás Galván (m.59) habían adelantado dos veces a River, mientras que Leonardo Morales (m.26) estableció el primer empate del partido jugado en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

Pero en los minutos finales una mano en el área de Lautaro Rivero le dio un penalti que convirtió Nicolás ‘Uvita’ Fernández, y tres minutos después el mismo goleador ingresado definió en el área, tras un pase de Franco ‘Mudo’ Vázquez.

Eduardo Coudet, técnico de River, fue expulsado en el minuto 91 luego de una crítica fuerte al árbitro Yael Falcón Pérez tras la convalidación del penalti del empate vía VAR, luego de tres minutos de revisión.

Belgrano, campeón en 121 años de historia

La consagración de Belgrano se dio tras eliminar en octavos de final a Talleres (1-0), en cuartos de final a Unión de Santa Fe (2-0) y en semifinales a Argentinos Juniors tras superar una tanda de penaltis por 4-3 que sucedió a un empate 1-1 en tiempo reglamentario.

Belgrano de Córdoba como campeón del futbol argentino logró el pasaporte a la Copa Libertadores 2027 y disputará a fin de año el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Torneo Clausura.

Con una certera definición de Facundo Colidio River se puso en ventaja en el minuto 18 tras una habilitación de Galván, pero apenas 8 minutos después Leonardo Morales empató con un remate de cabeza.

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Belgrano logra su primer título en el futbol argentino - @Belgrano

*Información EFE.

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