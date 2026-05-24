 Messi sale lesionado en duelo Inter Miami vs. Philadelphia
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Messi pidió cambio ante Philadelphia y se alarma Argentina

A 18 días del Mundial 2026, un inesperado momento inquieta al mundo.

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Messi pidió cambio en el duelo Inter Miami vs. Philadelphia Union
Messi pidió cambio en el duelo Inter Miami vs. Philadelphia Union / FOTO: Captura de video

El Inter Miami se impuso este domingo al Philadelphia Union por 6-4 gracias a un triplete del uruguayo Luis Suárez, un doblete del argentino Germán Berterame y un gol final del argentino Rodrigo de Paul en un partido que al descanso iba 4-4. Las malas noticias, el cambio inesperado de Lionel Messi cuando se jugaba el minuto 72.

El Philadelphia, colista de la MLS, sorprendió al Inter Miami de inicio con un gol en el minuto 4 de Milan Iloski, que, como Luis Suárez, firmaría un triple esta noche en el Nu Stadium.

Iloski firmó el segundo para su cuenta y para el Philadelphia seis minutos después, desde el punto de penalti.

El argentino Berterame, internacional con México, recortó asistido por Lionel Messi la ventaja visitante en el minuto 12, pero el Philadelphia volvió a irse en el marcador con un tanto del uruguayo Bruno Damiani en el 20.

Suárez en el 29, Berterame en el 42 y de nuevo Suárez en el 44 remontaron el partido para el Inter Miami a puertas del descanso, pero en el añadido recibieron un jarro de agua fría con el segundo penalti para Iloski, este provocado por Sergio Reguilón.

El triplete de Iloski ponía el 4-4 en el marcador tras un primer tiempo sin respiro.

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Luis Suárez marcó triplete en la última fecha de la MLS previo al Mundial 2026 - @InterMiamiCF

Segunda parte

Guillermo Hoyos y Bradley Carnell instruyeron a sus jugadores a poner pausa en la segunda mitad, que no tuvo nada que ver con la primera.

No fue hasta el minuto 81 cuando Suárez desencalló el partido para el Inter Miami con el 5-4, firmando su triplete y dando la victoria a los hombres de Hoyos.

El gol de la tranquilidad fue obra del argentino Rodrigo de Paul, ya en el tiempo añadido, tras un contragolpe perfecto con el Philadelphia Union volcado en busca del empate.

Con este triunfo, el Inter Miami afianza la segunda posición en la Conferencia Este antes del parón de siete semanas que la MLS inicia este domingo por el Mundial. El Inter, con 31 puntos, está a dos del Nashville, aunque con un partido más.

El cambio de Lionel Messi

Cuando se jugaba el minuto 72, y el duelo iba aún 4-4, el astro del futbol mundial, el argentino Lionel Messi pidió su cambio.

Al momento de salir del terreno de juego se dirigió directamente al camerino, tomándose la parte posterior del muslo derecho, situación que alarmó a todos en el estadio, y en especial a Argentina, ya que restan 18 días para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde cualquier lesión puede determinar el futuro de los jugadores en la máxima cita del futbol.

*Información EFE.  

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