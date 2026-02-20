 Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSE
Nacionales

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSE

Los magistrados son señalados por el MP de incurrir en anomalías al adquirir el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares utilizado en 2023.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados en el caso TREP., Ángel Oliva/EU
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados en el caso TREP. / FOTO: Ángel Oliva/EU

En el Juzgado Segundo Penal se llevó a cabo este viernes, 20 de febrero, la audiencia en la que se conoce una cuestión prejudicial presentada dentro del caso TREP, con la que se busca suspender la persecución penal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) vinculados al proceso.

El juez Mario Hichos escuchó los argumentos de las partes y resolvió admitir la acción interpuesta por la defensa, por lo que fue suspendida la persecución penal en contra de los cuatro magistrados titulares del órgano electoral.

Los magistrados son señalados por el MP de incurrir en anomalías al adquirir el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares utilizado en 2023.

Caso TREP

La fiscalía les atribuye a los magistrados del TSE una serie de irregularidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se utilizó en el proceso de elecciones generales de 2023.

Al respecto, los magistrados han asegurado en distintas ocasiones que se verificó ampliamente que se cumplía con todos los requisitos técnicos, de equipamiento, logísticos y de infraestructura para la transmisión de resultados preliminares de votación.

Sin embargo, el Ministerio Público considera que hubo anomalías, incluso se habla de una posible sobrevaloración. En ese contexto, a los magistrados titulares del TSE se les atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones y que, además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.

