Juez autoriza salida del país a magistrados del TSE vinculados al caso TREP

Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se encuentran procesados penalmente dentro del caso relacionado con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fueron beneficiados con un permiso especial que les permitirá viajar a Costa Rica el próximo meS.
De acuerdo con la información, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal autorizó que el presidente del TSE, Gabriel Aguilera Bolaños, así como los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco y Ranulfo Rojas, puedan salir del país el próximo 1 de febrero para participar como observadores del proceso electoral que se desarrollará ese día en aquel país.
La autorización judicial fue otorgada debido a que, en 2025, los funcionarios fueron beneficiados por la Corte Suprema de Justicia con un amparo que les permitió retomar sus cargos dentro del ente electoral, pese a continuar vinculados al proceso penal.