 Allanamiento por drogas: descubren serpientes venenosas
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VIDEO: Allanamiento en busca de armas y drogas termina con el hallazgo de serpientes venenosas

Autoridades catearon a una casa buscando armas y drogas y descubrieron decenas de serpientes peligrosas.

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Allanamiento por drogas revela una peligrosa colección de serpientes venenosas en una vivienda de Estados Unidos., Imagen con fines ilustrativas.
Allanamiento por drogas revela una peligrosa colección de serpientes venenosas en una vivienda de Estados Unidos. / FOTO: Imagen con fines ilustrativas.
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Un operativo contra el narcotráfico terminó con un hallazgo que sorprendió incluso a las autoridades. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que agentes descubrieron decenas de serpientes venenosas dentro de una vivienda allanada en Nuevo México, Estados Unidos.

El operativo federal fue realizado en una casa ubicada en la zona de South Valley, cerca de Albuquerque, como parte de una investigación relacionada con la presunta distribución de cocaína. Sin embargo, durante el registro del inmueble los agentes encontraron algo inesperado: una colección de 60 serpientes de diferentes especies.

De acuerdo con el reporte del aseguramiento, además de los reptiles fueron localizados aproximadamente medio kilogramo de cocaína, tres armas de fuego y 22 mil dólares en efectivo.

Entre las serpientes encontradas había especies consideradas de alto riesgo, como cobras, mambas, víboras de foseta, pitones y una taipán del interior, una de las serpientes con el veneno más potente conocido en el mundo.

Serpientes fueron evacuadas 

El hallazgo de esta última especie generó preocupación entre especialistas, debido a que una mordedura podría representar una emergencia médica. Connor Sharp, experto en manejo de serpientes, explicó que uno de los principales riesgos es que los hospitales de Nuevo México probablemente no cuentan con el antídoto específico para tratar una mordedura de taipán del interior.

Aunque los especialistas señalan que la mayoría de serpientes evita el contacto con humanos y suele huir ante una amenaza, indicaron que varias de las especies encontradas requieren atención inmediata en caso de ataque.

Algunas de las serpientes incluso tenían nombres asignados por sus propietarios, entre ellas las pitones "Sunset" y "William", así como las cobras "Blizzard" y "Pablo Escobar".

Las autoridades de vida silvestre informaron que los reptiles fueron evaluados por especialistas y se encuentran en buen estado de salud. Actualmente permanecen bajo resguardo en una instalación autorizada mientras buscan centros especializados donde puedan ser trasladados.

Por el momento, las autoridades no han revelado si existen personas detenidas por el hallazgo de las drogas, armas o por la posesión de estos animales exóticos.

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