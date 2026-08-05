Cristiano Ronaldo y sus 'juguetes': desafiando críticas

Cristiano Ronaldo demostró una vez más que no teme a las críticas y decidió compartir con sus millones de seguidores una imagen de algunos de los vehículos más exclusivos que posee. Con el mensaje "My toys" (Mis juguetes), el futbolista portugués presumió una colección valuada en decenas de millones de dólares, integrada por algunos de los modelos más codiciados del mundo.
En la fotografía destacan automóviles de marcas como Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, McLaren y Mercedes-Benz, reflejando la pasión que Ronaldo ha mostrado durante años por los vehículos de alto rendimiento y el lujo. Entre las piezas más llamativas se encuentran un Bugatti Centodieci, un Bugatti Chiron, un Ferrari Daytona SP3 y un Ferrari Monza, considerados auténticas joyas del automovilismo.
La publicación no tardó en convertirse en un fenómeno en Instagram, donde acumuló más de 16 millones de "Me gusta" y miles de comentarios. Mientras algunos usuarios elogiaron el éxito del delantero portugués y su gusto por los automóviles exclusivos, otros quedaron sorprendidos por el valor de la colección, que supera los 20 millones de euros, según estimaciones difundidas por diversos medios.
Tras disputar el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo continúa siendo una de las figuras más influyentes del deporte y de las redes sociales. El portugués confirmó que la justa mundialista fue la última de su carrera con la selección de Portugal, cerrando una etapa histórica en la que se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis mundiales.
Más de Cristiano Ronaldo
Lejos de disminuir su presencia pública, Ronaldo sigue concentrado en su carrera con el Al-Nassr. Además, el futbolista sigue fortaleciendo sus negocios, colaboraciones comerciales y proyectos personales junto a su prometida, Georgina Rodríguez, con quien comparte gran parte de su vida familiar.
Su impacto digital también permanece intacto, consolidándose como la persona con más seguidores en Instagram y una de las celebridades con mayor influencia a nivel mundial.
Con cada publicación, el famoso jugador, Cristiano Ronaldo demuestra que su legado trasciende las canchas. Ya sea por sus récords deportivos, su estilo de vida o su impresionante colección de automóviles, el astro portugués continúa siendo uno de los personajes más comentados del planeta.