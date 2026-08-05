Motorista agrede a adulto mayor y recibe justa golpiza

Un video viral en redes sociales muestra el inesperado desenlace de una discusión de tránsito que terminó en una pelea colectiva, luego de que un motorista agrediera a un adulto mayor y varias personas intervinieran para detener el ataque.
Según la información que circula junto al video, el incidente ocurrió cuando el motorista realizaba maniobras peligrosas para avanzar entre los vehículos. En ese momento, un conductor de la tercera edad habría intentado incorporarse a la vía para estacionarse, una acción que habría provocado el enojo del motociclista.
El hombre descendió de su motocicleta y se acercó al vehículo del adulto mayor, donde comenzó una discusión que escaló rápidamente. En las imágenes difundidas se observa al motorista enfrentando al conductor e incluso le causa daños al automóvil.
La situación llamó la atención de las personas que se encontraban en el lugar. Al menos cinco hombres, entre ellos un vendedor de tacos, decidieron intervenir para detener la agresión y apartar al motociclista del adulto mayor. Durante el enfrentamiento, el motorista terminó siendo golpeado por algunos de los presentes.
¿En dónde ocurrió el incidente?
El video generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios señalaron que los conflictos de tránsito no deben resolverse mediante la violencia, especialmente cuando involucran a personas mayores. Otros cuestionaron la reacción de los testigos, recordando que hacer justicia por mano propia también puede generar consecuencias legales.
Hasta el momento no existe información confirmada sobre el lugar exacto donde ocurrió el incidente. Algunas publicaciones aseguran que sucedió en Perú, mientras que otras lo ubican en México. La confusión surgió debido a detalles visibles en el video, como la camiseta que utiliza el vendedor de tacos, que algunos usuarios relacionaron con el equipo mexicano Chivas de Guadalajara.
El caso continúa circulando en plataformas digitales mientras usuarios debaten sobre la responsabilidad del motociclista y la reacción de quienes decidieron intervenir.